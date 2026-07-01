Забудьте про колорадських жуків: картоплю можна обробити без жодної хімії

Колорадський жук – залишається одним з найнебезпечніших шкідників для картоплі. Якщо їх надто багато, вони здатні за кілька днів пошкодити посадки й знизити урожайність.

Щоб не використовувати хімію, чимало городників шукають безпечні й доступні варіанти, які не будуть шкодити рослинам, пише Express.

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Одним з дієвих рішень є використання звичайної рослинної олії. У поєднанні з водою й незначною кількістю мила вона перетвориться на дієвий спрей проти комах. Така суміш створює на поверхні шкідників тонку плівку, що порушить їхнє дихання й відлякає від рослин.

Як позбутися колорадських жуків олійним розчином?

Щоб приготувати засіб від колорадських жуків на основі рослинної олії, потрібно змішати одну склянку рослинної олії зі столовою ложкою м’якого рідкого мила. Тоді дві чайні ложки олійно-мильної суміші потрібно розвести в одному літрі води.

Розчин слід перелити в пляшку з розпилювачем й нанести на рослини, зосередившись на тих ділянках, де жуки є найбільш активними.



Простий засіб допоможе вивести колорадських жуків / Фото Pexels

Цим засобом варто обробляти верхню та нижню частину листя, оскільки саме з внутрішнього боку жуки відкладають багато яєць.

На відміну від хімічних пестицидів, олійний розчин не є токсичним й не становить ніякої загрози для людей, домашніх тварин і навіть корисних комах – бджіл та сонечок.

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А ще значною перевагою є його доступність, оскільки для приготування знадобляться інгредієнти, які є в кожного вдома.

Додатково слід знати, що у липні підгортанню підлягають пізні сорти картоплі чи друга посадка бульбів для отримання молодої картоплі. Основне підгортання класичної весняної картоплі городники завершують до середини червня, поки рослини ще не почали цвісти.