Ростуть на сонці й без поливу: ідеальні квіти для посушливої клумби

Якщо дощів випадає небагато, а земля швидко просихає, легко розчаруватися у своїй клумбі: багато квітів на ній засихають ще до того, як встигнуть зацвісти. На щастя, ситуацію можна виправити правильним вибором культур.

Пошук посухостійких рослин для ділянки часто перетворюється для садівників на справжню проблему, пише Real Simple. Та насправді є проста хитрість, що допоможе будь-якій рослині процвітати навіть за умови жаркого сонця й обмеженого поливу – і це мульчування.

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Втім, вибір правильних рослин також не завадить, тож наводимо список квітів, які легко переносять спеку та відсутність поливу.

Які рослини можна посадити на сонці?

Мандевіла

Ця квітуча рослина насправді надає перевагу повному сонцю, але, як і більшість рослин, найкраще росте за умов регулярного поливу. Втім, навіть якщо його не буде, вона однаково потішить вас квітами.

Мандевіла не переносить температур нижчих за 10 градусів за Цельсієм, тож в Україні її можна вирощувати як однорічник.

Портулак

Цей барвистий сукулент стане ідеальним доповненням до альпійської гірки чи низької клумби. Він добре переносить посуху та любить регулярний полив, але може обійтися і без нього.

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Шавлія Ланселот

Якщо потрібна по-справжньому посухостійка квітка, то цей тип шавлії – просто ідеальний варіант. Вона посухостійка, приваблює запилювачів, а також має неймовірно гарне і приємне на дотик листя, що надає рослині ошатного вигляду навіть після цвітіння.

Цинія

Життєрадісні, барвисті цинії ідеально впишуться на будь-яку ділянку. Вони бувають різних кольорів – від білого до помаранчевого, рожевого і фіолетового, тож стануть гарним доповненням до різних клумб.



Цинія ідеально впишеться у клумбу / Фото Pexels

Лаванда

Лаванда любить повне сонце, хоч її можна вирощувати і в півтіні – та це призведе до меншої кількості цвітіння. Лаванда переносить посуху, але найкраще росте на ґрунті середньої вологості.