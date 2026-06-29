Ще зовсім не пізно: які квіти найкраще висадити у липні

Яскрава доглянута клумба створює особливу естетику літа. Існує стереотип, що висаджувати квіти можна лише навесні. Водночас липень – чудовий час, щоб зайнятися садівництвом й додати своєму двору чи саду ще більше краси.

Як повідомляє Martha Stewart, липень найкраще підходить для висаджування термостійких сортів квітів. Вони не лише чудово приживуться, але й додадуть барв клумбі вже восени.

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Які квіти варто висадити у липні

Фаворитами для висаджування у липні серед садівників є цинії. Вони вирізняються винятковою любов'ю до тепла, потребують добре дренованого ґрунту та проростають усього через декілька тижнів. Цинії квітнуть яскравими рожевими, помаранчевими та червоними відтінками, створюючи особливий затишок.

Цинії стануть справжньою окрасою пізнього літа / Unsplash

Крокуси традиційно асоціюються з ранньою весною, проте не менш прекрасними є осінні сорти. Вони квітнуть фіолетовими, рожевими, бузковими, жовтими або білими барвами і допомагають оживити клумбу у час, коли все відцвітає у передчутті зими. Осінні крокуси потребують напівтіні та добре дренованого вологого ґрунту.

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Зважаючи на спекотне літо, у липні також рекомендують висадити насіння дельфініума. Квіти, які цвітуть синіми, фіолетовими, ніжно-рожевими та ліловими барвами, часто називають королями котеджної естетики. Традиційно вони асоціюються з розміреним життям та лінивими літніми ранками на веранді. Висіявши насіння, його варто накрити тонким шаром зволоженого ґрунту.

Дельфініум вирізняється справді казковим цвітінням / Unsplash

Якщо висадити наперстянки цього липня, наступного літа захочеться подякувати собі за мудре рішення. Рослини розростаються до справжніх садових джунглів, а квіти елегантних пастельних відтінків стають справжньою окрасою спекотного сезону. Щоб посіяти наперстянки, насіння необхідно виспати тонким шаром на вологий компост та не накривати його, оскільки для проростання потрібне світло.