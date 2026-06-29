Как сообщает Марта Стюарт, июль – лучшее время для посадки термостойких сортов цветов. Они не только прекрасно приживутся, но и украсят клумбу яркими красками уже осенью.

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Какие цветы стоит высадить в июле

Фаворитами для посадки в июле среди садоводов являются цинии. Они отличаются исключительной любовью к теплу, нуждаются в хорошо дренированной почве и прорастают всего через несколько недель. Цинии цветут яркими розовыми, оранжевыми и красными оттенками, создавая особый уют.

Цинии станут настоящим украшением позднего лета / Unsplash

Крокусы традиционно ассоциируются с ранней весной, однако не менее прекрасны и осенние сорта. Они цветут фиолетовыми, розовыми, сиреневыми, желтыми или белыми цветами и помогают оживить клумбу в то время, когда все отцветает в предвкушении зимы. Осенние крокусы нуждаются в полутени и хорошо дренированной влажной почве.

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Учитывая жаркое лето, в июле также рекомендуется высадить семена дельфиниума. Цветы, цветущие синими, фиолетовыми, нежно-розовыми и лиловыми оттенками, часто называют королями коттеджной эстетики. Традиционно они ассоциируются с размеренной жизнью и ленивыми летними утрами на веранде. Посеяв семена, их следует присыпать тонким слоем увлажненной почвы.

Дельфиниум отличается поистине сказочным цветением / Unsplash

Если посадить наперстянки в июле этого года, следующим летом захочется поблагодарить себя за мудрое решение. Растения разрастаются в настоящие садовые джунгли, а цветы элегантных пастельных оттенков становятся настоящим украшением жаркого сезона. Чтобы посеять наперстянки, семена необходимо высыпать тонким слоем на влажный компост и не накрывать его, поскольку для прорастания нужен свет.