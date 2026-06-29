Найпоширеніша помилка, яку часто роблять – занурюють букет у вазу з листям, пише Deccoria. Саме це прискорює в’янення троянд через низку причин.

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Як не можна зберігати троянди у вазі?

Листя у воді починає гнити й наповнюється бактеріями, які швидко розмножуються й автоматично погіршують якість води. Забруднена вода в свою чергу вже погіршує поглинання вологи через стебла, тож квіти швидко опадають.

Тому усі флористи радять перед тим, як ставити квіти у вазу, ретельно обрізати листя. Крім того, на тривале зберігання квітів впливає регулярна заміна води й навіть миття вази, яке більшість оминає.



Правила зберігання троянд у вазі / Фото Pinterest

Як доглядати за трояндами?

Кожного дня кінчики стебел слід обрізати гострим секатором. Найкраще це робити по діагоналі, під кутом 45 градусів. Саме такий кут дозволяє поглинути якомога більше води. Кінчики здатні закупорюватися, тому обрізку потрібно проводити регулярно.

Після зрізання квіти треба одразу поставити у воду, щоб зменшити ризик потрапляння повітря в судини.

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Що варто додавати у воду?

Замість звичної таблетки аспірину, яку додають у воду, можна скористатися ще й іншими методами. Це може бути одна чайна ложка цукру й кілька крапель лимонного соку. Також підійде невелика кількість оцту, розведеного в чистій воді.

Цукор забезпечує квітам додаткове джерело енергії, а кисле середовище – обмежує ріст мікроорганізмів у воді.

Крім того, дуже важливо обмежити тримання квітів під сонцем чи поруч з фруктами. Вони виділяють газ етилен, який пришвидшує їхнє в’янення.

Саме правильний догляд – чиста вода, обрізання стебел та видалення листя допоможуть трояндам тривалий час зберігати свіжий вигляд.