Ось чому листя кабачків почало в'янути: розібратися з проблемою дуже просто

Один з найпростіших овочів для вирощування – це кабачки. Вони швидко ростуть, а урожай дають такий щедрий, що згодом доводиться вигадувати десятки способів приготування кабачків. Втім, якщо листя почне в'янути вже у червні, рослина може загинути.

В'янення листя кабачків – це неприємна, але досить поширена проблема. Розібратися з нею набагато простіше, ніж може видатися спершу, пише Southern Living.

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Чому листя кабачків починає в'янути?

Кабачки – це досить чутливі рослини. І якщо листя починає опадати, зазвичай це свідчить про якийсь стрес. Та якщо в'янення небагато, перейматися про нього взагалі не потрібно, адже це характерна ознака росту рослини: зазвичай це починається в спеку.



Кабачки можуть в'янути у спеку / Фото Pexels

Але якщо листя в'яне постійно, це вже перетворюється на проблему. І причин може бути кілька. Окрім спеки, винуватцем часто виступає полив – недостатній чи надмірний. Також погано ростуть рослини без якісного дренажу.

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Ось що потрібно робити, аби запобігти в'яненню рослини.