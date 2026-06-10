Ось чому листя кабачків почало в'янути: розібратися з проблемою дуже просто
Один з найпростіших овочів для вирощування – це кабачки. Вони швидко ростуть, а урожай дають такий щедрий, що згодом доводиться вигадувати десятки способів приготування кабачків. Втім, якщо листя почне в'янути вже у червні, рослина може загинути.
В'янення листя кабачків – це неприємна, але досить поширена проблема. Розібратися з нею набагато простіше, ніж може видатися спершу, пише Southern Living.
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Чому листя кабачків починає в'янути?
Кабачки – це досить чутливі рослини. І якщо листя починає опадати, зазвичай це свідчить про якийсь стрес. Та якщо в'янення небагато, перейматися про нього взагалі не потрібно, адже це характерна ознака росту рослини: зазвичай це починається в спеку.
Кабачки можуть в'янути у спеку / Фото Pexels
Але якщо листя в'яне постійно, це вже перетворюється на проблему. І причин може бути кілька. Окрім спеки, винуватцем часто виступає полив – недостатній чи надмірний. Також погано ростуть рослини без якісного дренажу.
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Ось що потрібно робити, аби запобігти в'яненню рослини.
- Правильно поливайте. Найкраще кабачки ростуть за регулярного та рясного поливу. Ґрунт має залишатися зволоженим, але не стояти у воді.
- Додайте мульчу. Мульчування навколо рослини дуже корисне у спекотні літні дні, адже мульча якісно утримує вологу. Це корисний спосіб підтримувати ріст кабачків влітку, коли температура найвища.
- Перевіряйте на наявність шкідників. Що довше хвороби чи шкідники вражають рослини, то зменшуються шанси врятувати їх. Постійно спостерігайте за кабачками, аби вчасно помітити ознаки зараження.
- Переконайтеся, що ґрунт добре дренований. Застій води у ґрунті – це практично найбільша проблема у вирощуванні кабачків, а дренаж допомагає її швидко уникнути.
- Подбайте про тінь. Якщо є можливість затінити кабачки під час особливо сильної спеки, нею варто скористатися. Багато сонця – це добре, але коли воно особливо жарке, може просто спалити листя.