Пил зникне з люстри за хвилину: хитрий спосіб без зняття плафонів

Через складну конструкцію світильника його прибирання часто відкладають, оскільки знімати кожен плафон, мити його і встановлювати назад досить незручно. Однак люстри з часом накопичують пил, який особливо помітний на скляних плафонах і декоративних деталях.

Втім, підтримувати люстру в чистоті можна й без тривалого прибирання, пише "Господинька". Для цього знадобляться інгредієнти, які є майже на кожній кухні.

Придбати люстри до різних кімнат, бра та настільні лампи можна на Prom. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Як приготувати засіб для очищення люстри?

Для домашнього розчину знадобляться два інгредієнти:

1 літр теплої води;

1 столова ложка 9% оцту.

Спосіб приготування та використання:

Налийте теплу воду в окрему ємність і додайте столову ложку оцту. Ретельно перемішайте рідину, щоб інгредієнти з’єдналися. Перелийте готовий розчин у пляшку з розпилювачем. Перед очищенням вимкніть електроживлення люстри та дочекайтеся повного охолодження лампочок. Під світильником постеліть рушник, щоб захистити підлогу від крапель. Змочіть м’яку серветку приготованим розчином і обережно протріть скляні плафони та декоративні елементи. Наприкінці витріть поверхні насухо чистою м’якою тканиною.



Легкий спосіб очищення плафонів / Фото Pexels

Зверніть увагу! Такий спосіб підходить для звичайного скла, проте не всі матеріали можна очищати оцтовим розчином. Для кришталю, металізованих і пофарбованих деталей варто обирати засоби, рекомендовані виробником світильника.

Також важливо дотримуватися правил безпеки. Не розпилюйте рідину на люстру, не допускайте потрапляння вологи в патрони, лампотримачі та електричні з’єднання. Розчин краще наносити саме на серветку.