Пыль исчезнет с люстры за минуту: хитрый способ без снятия плафонов

Простой способ мытья плафонов / Фото: Pexels
Из-за сложной конструкции светильника его чистку часто откладывают, поскольку снимать каждый плафон, мыть его и устанавливать обратно довольно неудобно. Однако люстры со временем накапливают пыль, которая особенно заметна на стеклянных плафонах и декоративных деталях.
Впрочем, поддерживать люстру в чистоте можно и без длительной уборки, пишет "Господинька". Для этого понадобятся ингредиенты, которые есть почти на каждой кухне.
Как приготовить средство для очистки люстры?
Для домашнего раствора понадобятся два ингредиента:
- 1 литр теплой воды;
- 1 столовая ложка 9% уксуса.
Способ приготовления и использования:
- Налейте теплую воду в отдельную емкость и добавьте столовую ложку уксуса.
- Тщательно перемешайте жидкость, чтобы ингредиенты соединились.
- Перелейте готовый раствор в бутылку с распылителем.
- Перед очисткой отключите питание люстры и дождитесь полного остывания лампочек.
- Под светильником постелите полотенце, чтобы защитить пол от капель.
- Смочите мягкую салфетку приготовленным раствором и осторожно протрите стеклянные плафоны и декоративные элементы.
- В конце вытрите поверхности насухо чистой мягкой тканью.
Обратите внимание! Такой способ подходит для обычного стекла, однако не все материалы можно чистить уксусным раствором. Для хрусталя, металлизированных и окрашенных деталей следует выбирать средства, рекомендованные производителем светильника.
Также важно соблюдать правила безопасности. Не распыляйте жидкость на люстру, не допускайте попадания влаги в патроны, ламподержатели и электрические соединения. Раствор лучше наносить именно на салфетку.
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