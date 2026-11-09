Пыль исчезнет с люстры за минуту: хитрый способ без снятия плафонов

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Впрочем, поддерживать люстру в чистоте можно и без длительной уборки, пишет "Господинька". Для этого понадобятся ингредиенты, которые есть почти на каждой кухне.

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Как приготовить средство для очистки люстры?

Для домашнего раствора понадобятся два ингредиента:

1 литр теплой воды;

1 столовая ложка 9% уксуса.

Способ приготовления и использования:

Налейте теплую воду в отдельную емкость и добавьте столовую ложку уксуса. Тщательно перемешайте жидкость, чтобы ингредиенты соединились. Перелейте готовый раствор в бутылку с распылителем. Перед очисткой отключите питание люстры и дождитесь полного остывания лампочек. Под светильником постелите полотенце, чтобы защитить пол от капель. Смочите мягкую салфетку приготовленным раствором и осторожно протрите стеклянные плафоны и декоративные элементы. В конце вытрите поверхности насухо чистой мягкой тканью.

Простой способ очистки плафонов / Фото Pexels

Обратите внимание! Такой способ подходит для обычного стекла, однако не все материалы можно чистить уксусным раствором. Для хрусталя, металлизированных и окрашенных деталей следует выбирать средства, рекомендованные производителем светильника.

Также важно соблюдать правила безопасности. Не распыляйте жидкость на люстру, не допускайте попадания влаги в патроны, ламподержатели и электрические соединения. Раствор лучше наносить именно на салфетку.