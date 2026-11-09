Пил зникне з люстри за хвилину: хитрий спосіб без зняття плафонів

Простий спосіб миття плафонів / Фото Pexels
Через складну конструкцію світильника його прибирання часто відкладають, оскільки знімати кожен плафон, мити його і встановлювати назад досить незручно. Однак люстри з часом накопичують пил, який особливо помітний на скляних плафонах і декоративних деталях.
Втім, підтримувати люстру в чистоті можна й без тривалого прибирання, пише "Господинька". Для цього знадобляться інгредієнти, які є майже на кожній кухні.
Як приготувати засіб для очищення люстри?
Для домашнього розчину знадобляться два інгредієнти:
- 1 літр теплої води;
- 1 столова ложка 9% оцту.
Спосіб приготування та використання:
- Налийте теплу воду в окрему ємність і додайте столову ложку оцту.
- Ретельно перемішайте рідину, щоб інгредієнти з’єдналися.
- Перелийте готовий розчин у пляшку з розпилювачем.
- Перед очищенням вимкніть електроживлення люстри та дочекайтеся повного охолодження лампочок.
- Під світильником постеліть рушник, щоб захистити підлогу від крапель.
- Змочіть м’яку серветку приготованим розчином і обережно протріть скляні плафони та декоративні елементи.
- Наприкінці витріть поверхні насухо чистою м’якою тканиною.
Зверніть увагу! Такий спосіб підходить для звичайного скла, проте не всі матеріали можна очищати оцтовим розчином. Для кришталю, металізованих і пофарбованих деталей варто обирати засоби, рекомендовані виробником світильника.
Також важливо дотримуватися правил безпеки. Не розпилюйте рідину на люстру, не допускайте потрапляння вологи в патрони, лампотримачі та електричні з’єднання. Розчин краще наносити саме на серветку.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі