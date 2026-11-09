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Пил зникне з люстри за хвилину: хитрий спосіб без зняття плафонів

Юлія Турелик
Простий спосіб миття плафонів

Простий спосіб миття плафонів / Фото Pexels

Через складну конструкцію світильника його прибирання часто відкладають, оскільки знімати кожен плафон, мити його і встановлювати назад досить незручно. Однак люстри з часом накопичують пил, який особливо помітний на скляних плафонах і декоративних деталях.

 
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Втім, підтримувати люстру в чистоті можна й без тривалого прибирання, пише "Господинька". Для цього знадобляться інгредієнти, які є майже на кожній кухні.

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Як приготувати засіб для очищення люстри?

Для домашнього розчину знадобляться два інгредієнти:

  • 1 літр теплої води;
  • 1 столова ложка 9% оцту.

Спосіб приготування та використання:

  1. Налийте теплу воду в окрему ємність і додайте столову ложку оцту.
  2. Ретельно перемішайте рідину, щоб інгредієнти з’єдналися.
  3. Перелийте готовий розчин у пляшку з розпилювачем.
  4. Перед очищенням вимкніть електроживлення люстри та дочекайтеся повного охолодження лампочок.
  5. Під світильником постеліть рушник, щоб захистити підлогу від крапель.
  6. Змочіть м’яку серветку приготованим розчином і обережно протріть скляні плафони та декоративні елементи.
  7. Наприкінці витріть поверхні насухо чистою м’якою тканиною.
Легкий спосіб очищення плафонів / Фото Pexels

Зверніть увагу! Такий спосіб підходить для звичайного скла, проте не всі матеріали можна очищати оцтовим розчином. Для кришталю, металізованих і пофарбованих деталей варто обирати засоби, рекомендовані виробником світильника.

Також важливо дотримуватися правил безпеки. Не розпилюйте рідину на люстру, не допускайте потрапляння вологи в патрони, лампотримачі та електричні з’єднання. Розчин краще наносити саме на серветку.

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