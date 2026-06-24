Не плануйте нічого на ці 2 дні в липні: вони тягнуть неприємності за місячним календарем
Астрологи вже давно переконані, що, спостерігаючи за об'єктами у космосі, зокрема й за місяцем, можна визначити сприятливі та несприятливі дні.
Чимало людей вірять у те, що фази Місяця мають прямий вплив на життя, і за його рухом можна передбачити чимало майбутніх подій. Детальний календар на липень допоможе вберегтися від кількох прикрих помилок, пише SpaceWeatherLive.
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|1 липня
|Спадний місяць
|16 день
|2 липня
|Спадний місяць
|17 день
|3 липня
|Спадний місяць
|18 день
|4 липня
|Спадний місяць
|19 день
|5 липня
|Спадний місяць
|20 день
|6 липня
|Спадний місяць
|21 день
|7 липня
|Спадний місяць
|22 день
|8 липня
|Остання чверть
|23 день
|9 липня
|Спадний місяць
|24 день
|10 липня
|Спадний місяць
|25 день
|11 липня
|Спадний місяць
|26 день
|12 липня
|Спадний місяць
|27 день
|13 липня
|Спадний місяць
|28 день
|14 липня
|Молодик
|29 день
|15 липня
|Зростаючий місяць
|0 день
|16 липня
|Зростаючий місяць
|1 день
|17 липня
|Зростаючий місяць
|2 день
|18 липня
|Зростаючий місяць
|3 день
|19 липня
|Зростаючий місяць
|4 день
|20 липня
|Зростаючий місяць
|5 день
|21 липня
|Зростаючий місяць
|6 день
|22 липня
|Перша чверть
|7 день
|23 липня
|Перша чверть
|8 день
|24 липня
|Зростаючий місяць
|9 день
|25 липня
|Зростаючий місяць
|10 день
|26 липня
|Зростаючий місяць
|11 день
|27 липня
|Зростаючий місяць
|12 день
|28 липня
|Зростаючий місяць
|13 день
|29 липня
|Повня
|14 день
|30 липня
|Повня
|15 день
|31 липня
|Спадний місяць
|16 день
Як фази місяця в липні впливають на людину?
Місячний цикл подібний до календарного, але все ж трохи відрізняється – він триває лише 29 днів. Окрім того, він поділяється на чотири фази, кожна з яких має особливий вплив на людину.
Наприклад, молодик символізує початок усього нового – і коли місяць у ньому, радять складати плани та домовлятися про важливі зустрічі. Перша чверть – це ідеальний час для продуктивності. Найкраще буде використати ці дні на втілення давніх планів.
А ось в повню варто поберегтися. Езотерики та астрологи вважають, що цей період небезпечний, і нічого важливого планувати не слід. Остання чверть – це четвертий період місячного циклу, і він добре підходить для того, аби підбити підсумки та проаналізувати свій моральний стан.
Остерігатися варто 29 та 30 липня – саме на ці дні припадає повня, і вони вважаються невдалими для зустрічей та планів.