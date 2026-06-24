Не плануйте нічого на ці 2 дні в липні: вони тягнуть неприємності за місячним календарем

Чимало людей вірять у те, що фази Місяця мають прямий вплив на життя, і за його рухом можна передбачити чимало майбутніх подій. Детальний календар на липень допоможе вберегтися від кількох прикрих помилок, пише SpaceWeatherLive.

Цікаво Один трюк виведе вапняний наліт з унітазу: це роблять професійні прибиральниці

1 липня Спадний місяць 16 день 2 липня Спадний місяць 17 день 3 липня Спадний місяць 18 день 4 липня Спадний місяць 19 день 5 липня Спадний місяць 20 день 6 липня Спадний місяць 21 день 7 липня Спадний місяць 22 день 8 липня Остання чверть 23 день 9 липня Спадний місяць 24 день 10 липня Спадний місяць 25 день 11 липня Спадний місяць 26 день 12 липня Спадний місяць 27 день 13 липня Спадний місяць 28 день 14 липня Молодик 29 день 15 липня Зростаючий місяць 0 день 16 липня Зростаючий місяць 1 день 17 липня Зростаючий місяць 2 день 18 липня Зростаючий місяць 3 день 19 липня Зростаючий місяць 4 день 20 липня Зростаючий місяць 5 день 21 липня Зростаючий місяць 6 день 22 липня Перша чверть 7 день 23 липня Перша чверть 8 день 24 липня Зростаючий місяць 9 день 25 липня Зростаючий місяць 10 день 26 липня Зростаючий місяць 11 день 27 липня Зростаючий місяць 12 день 28 липня Зростаючий місяць 13 день 29 липня Повня 14 день 30 липня Повня 15 день 31 липня Спадний місяць 16 день

Як фази місяця в липні впливають на людину?

Місячний цикл подібний до календарного, але все ж трохи відрізняється – він триває лише 29 днів. Окрім того, він поділяється на чотири фази, кожна з яких має особливий вплив на людину.

Наприклад, молодик символізує початок усього нового – і коли місяць у ньому, радять складати плани та домовлятися про важливі зустрічі. Перша чверть – це ідеальний час для продуктивності. Найкраще буде використати ці дні на втілення давніх планів.

А ось в повню варто поберегтися. Езотерики та астрологи вважають, що цей період небезпечний, і нічого важливого планувати не слід. Остання чверть – це четвертий період місячного циклу, і він добре підходить для того, аби підбити підсумки та проаналізувати свій моральний стан.

Остерігатися варто 29 та 30 липня – саме на ці дні припадає повня, і вони вважаються невдалими для зустрічей та планів.