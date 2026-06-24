Многие люди верят, что фазы Луны оказывают непосредственное влияние на жизнь, и по её движению можно предсказать немало будущих событий. Подробный календарь на июль поможет избежать нескольких досадных ошибок, пишет SpaceWeatherLive.

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1 июля Убывающая Луна 16-й день 2 июля Убывающая луна 17-й день 3 июля Убывающая луна 18-й день 4 июля Убывающая луна 19-й день 5 июля Убывающая луна 20-й день 6 июля Убывающая луна 21-й день 7 июля Убывающая луна 22-й день 8 июля Последняя четверть 23-й день 9 июля Убывающая луна 24-й день 10 июля Убывающая луна 25-й день 11 июля Убывающая луна 26-й день 12 июля Убывающая луна 27-й день 13 июля Убывающая луна 28-й день 14 июля Новолуние 29-й день 15 июля Растущая луна 0 день 16 июля Растущая луна 1 день 17 июля Растущая луна 2 день 18 июля Растущая луна 3-й день 19 июля Растущая луна 4-й день 20 июля Растущая луна 5-й день 21 июля Растущая луна 6-й день 22 июля Первая четверть 7 день 23 июля Первая четверть 8-й день 24 июля Растущая луна 9-й день 25 июля Растущая луна 10-й день 26 июля Растущая луна 11-й день 27 июля Растущая луна 12-й день 28 июля Растущая луна 13-й день 29 июля Полнолуние 14-й день 30 июля Полнолуние 15-й день 31 июля Убывающая луна 16-й день

Как фазы Луны в июле влияют на человека?

Лунный цикл похож на календарный, но все же немного отличается — он длится всего 29 дней. Кроме того, он делится на четыре фазы, каждая из которых оказывает особое влияние на человека.

Например, новолуние символизирует начало всего нового — и когда Луна находится в этой фазе, рекомендуется составлять планы и договариваться о важных встречах. Первая четверть — это идеальное время для продуктивной работы. Лучше всего использовать эти дни для воплощения давних планов.

А вот в полнолуние стоит поберечься. Эзотерики и астрологи считают, что этот период опасен, и ничего важного планировать не следует. Последняя четверть — это четвертый период лунного цикла, и он хорошо подходит для того, чтобы подвести итоги и проанализировать свое душевное состояние.

Следует опасаться 29 и 30 июля — именно на эти дни приходится полнолуние, и они считаются неудачными для встреч и планов.