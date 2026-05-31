Що і коли сіяти у червні 2026: найкращі дати для робіт на полі

Червень – це один з найактивніших місяців для роботи на городі та в полі. Саме на початку літа завершують посів теплолюбних культур, висівають кормові рослини й приділяють увагу догляду за посівами.

Вже тривалий час багато городників та фермерів під час планування робіт орієнтуються на місячний календар, пише Space Weather Live. У червні ґрунт вже достатньо прогрітий, тож створює хороші умови для розвитку польових культур.

Читайте також Урожай буде щедрішим: місячний календар городника і садівника на червень 2026

Вважається, що фази Місяця впливають на ріст і розвиток рослин. Під час спадного Місяця активніше формується коренева система, а в період зростання рослини спрямовують сили на розвиток стебел, листя й плодів.

Саме тому правильний вибір дати для посіву може позитивно вплинути на майбутній урожай. У червні 2026 року буде кілька сприятливих періодів для польових робіт, але й будуть певні дні, коли від посівів краще утриматися.

Фази Місяця у червні 2026

Повня – 30 червня;

Спадний Місяць – 1 – 14 червня;

Новий Місяць – 15 червня;

Зростаючий Місяць – 16 – 29 червня.

Місячний календар на червень

1 червня Спадаючий Місяць 15 день 2 червня Спадаючий Місяць 16 день 3 червня Спадаючий Місяць 17 день 4 червня Спадаючий Місяць 18 день 5 червня Спадаючий Місяць 19 день 6 червня Спадаючий Місяць 20 день 7 червня Остання чверть 21 день 8 червня Спадаючий Місяць 22 день 9 червня Спадаючий Місяць 23 день 10 червня Спадаючий Місяць 24 день 11 червня Спадаючий Місяць 25 день 12 червня Спадаючий Місяць 26 день 13 червня Спадаючий Місяць 27 день 14 червня Спадаючий Місяць 28 день 15 червня Молодик 0 день 16 червня Зростаючий Місяць 1 день 17 червня Зростаючий Місяць 2 день 18 червня Зростаючий Місяць 3 день 19 червня Зростаючий Місяць 4 день 20 червня Зростаючий Місяць 5 день 21 червня Зростаючий Місяць 6 день 22 червня Зростаючий Місяць 7 день 23 червня Перша чверть 8 день 24 червня Зростаючий Місяць 9 день 25 червня Зростаючий Місяць 10 день 26 червня Зростаючий чверть 11 день 27 червня Зростаючий Місяць 12 день 28 червня Зростаючий Місяць 13 день 29 червня Зростаючий Місяць 14 день 30 червня Повня 15 день

Що і коли сіяти у червні в полі?

1 – 14 червня (Спадний Місяць) – сприятливий час для культур, які формують сильну кореневу систему. У цей період можна висівати кормові буряки, редьку чи сидерати. Також час підходить для внесення добрив і догляду за посівами.

15 червня (Молодик) – не надто сприятливий день для посіву та висадки рослин. Краще цей день присвятити підготовчим роботам на полі.

16 – 29 червня (Зростаючий Місяць) – сприятливий період для культур, які активно нарощують надземну частину. У цей час можна висівати гречку, кукурудзу, квасолю, кормовий гарбуз.

30 червня (Повня) – від посівних робіт у цей день краще утриматися. Можна лише поливати культури, якщо буде посушлива погода.