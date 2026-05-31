Що і коли сіяти у червні 2026: найкращі дати для робіт на полі
Червень – це один з найактивніших місяців для роботи на городі та в полі. Саме на початку літа завершують посів теплолюбних культур, висівають кормові рослини й приділяють увагу догляду за посівами.
Вже тривалий час багато городників та фермерів під час планування робіт орієнтуються на місячний календар, пише Space Weather Live. У червні ґрунт вже достатньо прогрітий, тож створює хороші умови для розвитку польових культур.
Вважається, що фази Місяця впливають на ріст і розвиток рослин. Під час спадного Місяця активніше формується коренева система, а в період зростання рослини спрямовують сили на розвиток стебел, листя й плодів.
Саме тому правильний вибір дати для посіву може позитивно вплинути на майбутній урожай. У червні 2026 року буде кілька сприятливих періодів для польових робіт, але й будуть певні дні, коли від посівів краще утриматися.
Фази Місяця у червні 2026
- Повня – 30 червня;
- Спадний Місяць – 1 – 14 червня;
- Новий Місяць – 15 червня;
- Зростаючий Місяць – 16 – 29 червня.
Місячний календар на червень
|1 червня
|Спадаючий Місяць
|15 день
|2 червня
|Спадаючий Місяць
|16 день
|3 червня
|Спадаючий Місяць
|17 день
|4 червня
|Спадаючий Місяць
|18 день
|5 червня
|Спадаючий Місяць
|19 день
|6 червня
|Спадаючий Місяць
|20 день
|7 червня
|Остання чверть
|21 день
|8 червня
|Спадаючий Місяць
|22 день
|9 червня
|Спадаючий Місяць
|23 день
|10 червня
|Спадаючий Місяць
|24 день
|11 червня
|Спадаючий Місяць
|25 день
|12 червня
|Спадаючий Місяць
|26 день
|13 червня
|Спадаючий Місяць
|27 день
|14 червня
|Спадаючий Місяць
|28 день
|15 червня
|Молодик
|0 день
|16 червня
|Зростаючий Місяць
|1 день
|17 червня
|Зростаючий Місяць
|2 день
|18 червня
|Зростаючий Місяць
|3 день
|19 червня
|Зростаючий Місяць
|4 день
|20 червня
|Зростаючий Місяць
|5 день
|21 червня
|Зростаючий Місяць
|6 день
|22 червня
|Зростаючий Місяць
|7 день
|23 червня
|Перша чверть
|8 день
|24 червня
|Зростаючий Місяць
|9 день
|25 червня
|Зростаючий Місяць
|10 день
|26 червня
|Зростаючий чверть
|11 день
|27 червня
|Зростаючий Місяць
|12 день
|28 червня
|Зростаючий Місяць
|13 день
|29 червня
|Зростаючий Місяць
|14 день
|30 червня
|Повня
|15 день
Що і коли сіяти у червні в полі?
1 – 14 червня (Спадний Місяць) – сприятливий час для культур, які формують сильну кореневу систему. У цей період можна висівати кормові буряки, редьку чи сидерати. Також час підходить для внесення добрив і догляду за посівами.
15 червня (Молодик) – не надто сприятливий день для посіву та висадки рослин. Краще цей день присвятити підготовчим роботам на полі.
16 – 29 червня (Зростаючий Місяць) – сприятливий період для культур, які активно нарощують надземну частину. У цей час можна висівати гречку, кукурудзу, квасолю, кормовий гарбуз.
30 червня (Повня) – від посівних робіт у цей день краще утриматися. Можна лише поливати культури, якщо буде посушлива погода.