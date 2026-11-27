Роботи на городі ще не закінчилися: посівний календар на грудень 2026
Грудень – це несподівано насичений місяць для багатьох дачників, попри те, що може видаватися, наче взимку на ділянці немає чого робити. Втім, про чимало культур потрібно подбати та захистити їх від морозу, а також посадити нові рослини.
Посівний календар – це саме те, що потрібно, аби зрозуміти, які дні найкраще підходять для роботи з землею. Саме він підказує сприятливі дати з урахуванням впливу Місяця, пише 24 Канал.
Які періоди місячного циклу є у грудні 2026?
Місячний цикл триває 29 днів та поділяється на чотири різні фази, і кожна з них визначається своєю особливою "поведінкою". Досвідчені дачники вже помітили, що в певний час місячного циклу краще працювати з тими чи іншими рослинами – а іноді краще й взагалі залишити їх у спокої.
Ось які періоди передбачає грудень 2026 року:
- Спадний Місяць. 1 – 7 грудня та 24 – 31 грудня традиційно є сприятливими для робіт із кореневою системою рослин. В цей час можна висаджувати цибулю на перо, готувати насіння до стратифікації та займатися вигонкою коренеплодів.
- Молодик припадає на 8 грудня і вважається не дуже сприятливим днем для вкорінення, пересаджування та посіву рослин. Не варто це робити також 7 й 9 грудня.
- Зростальний місяць. 9 – 22 грудня – це період, коли можна садити мікрозелень, доглядати за розсадою і висаджувати кімнатні овочі.
- Повня. 23 грудня, а також дні перед і після неї є несприятливими для активних робіт з рослинами.
Але зважайте, що місячний календар – це тільки орієнтир для планування робіт на городі й у саду. Проте на справжній розвиток рослин впливають температура, вологість, якість ґрунту та освітлення.
За місячним календарем також є різні вдалі дати для посіву різних культур. Ось вони.
- Мікрозелень – 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 грудня.
- Селера, петрушка, буряк на зелень – 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30, 31 грудня.
- Зелена цибуля – 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 30, 31 грудня.
- Підготовка насіння до стратифікації – 1, 2, 3, 5, 6, 25, 26, 27, 30 грудня.
- Кімнатні помідори, огірки та перець – 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 грудня.
- Полив та підживлення кімнатних рослин – 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 28 грудня.