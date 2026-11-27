Грудень – це несподівано насичений місяць для багатьох дачників, попри те, що може видаватися, наче взимку на ділянці немає чого робити. Втім, про чимало культур потрібно подбати та захистити їх від морозу, а також посадити нові рослини.

Посівний календар – це саме те, що потрібно, аби зрозуміти, які дні найкраще підходять для роботи з землею. Саме він підказує сприятливі дати з урахуванням впливу Місяця, пише 24 Канал.

Які періоди місячного циклу є у грудні 2026?

Місячний цикл триває 29 днів та поділяється на чотири різні фази, і кожна з них визначається своєю особливою "поведінкою". Досвідчені дачники вже помітили, що в певний час місячного циклу краще працювати з тими чи іншими рослинами – а іноді краще й взагалі залишити їх у спокої.

Ось які періоди передбачає грудень 2026 року:

Спадний Місяць. 1 – 7 грудня та 24 – 31 грудня традиційно є сприятливими для робіт із кореневою системою рослин. В цей час можна висаджувати цибулю на перо, готувати насіння до стратифікації та займатися вигонкою коренеплодів.

1 – 7 грудня та 24 – 31 грудня традиційно є сприятливими для робіт із кореневою системою рослин. В цей час можна висаджувати цибулю на перо, готувати насіння до стратифікації та займатися вигонкою коренеплодів. Молодик припадає на 8 грудня і вважається не дуже сприятливим днем для вкорінення, пересаджування та посіву рослин. Не варто це робити також 7 й 9 грудня.

припадає на 8 грудня і вважається не дуже сприятливим днем для вкорінення, пересаджування та посіву рослин. Не варто це робити також 7 й 9 грудня. Зростальний місяць . 9 – 22 грудня – це період, коли можна садити мікрозелень, доглядати за розсадою і висаджувати кімнатні овочі.

. 9 – 22 грудня – це період, коли можна садити мікрозелень, доглядати за розсадою і висаджувати кімнатні овочі. Повня. 23 грудня, а також дні перед і після неї є несприятливими для активних робіт з рослинами.

Але зважайте, що місячний календар – це тільки орієнтир для планування робіт на городі й у саду. Проте на справжній розвиток рослин впливають температура, вологість, якість ґрунту та освітлення.

За місячним календарем також є різні вдалі дати для посіву різних культур. Ось вони.