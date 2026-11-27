Посевной календарь на декабрь / Коллаж 24 Канала
Декабрь – это неожиданно насыщенный месяц для многих дачников, несмотря на то, что может показаться, будто зимой на участке нечего делать. Впрочем, о многих культурах нужно позаботиться и защитить их от мороза, а также посадить новые растения.
Посевной календарь – это именно то, что нужно, чтобы понять, какие дни лучше всего подходят для работы с землей. Именно он подсказывает благоприятные даты с учетом влияния Луны, пишет 24 Канал.
Какие периоды лунного цикла будут в декабре 2026 года?
Лунный цикл длится 29 дней и делится на четыре различные фазы, и каждая из них характеризуется своим особым "поведением". Опытные дачники уже заметили, что в определенное время лунного цикла лучше работать с теми или иными растениями – а иногда лучше и вовсе оставить их в покое.
Вот какие периоды предусмотрены в декабре 2026 года:
- Убывающая Луна. 1–7 декабря и 24–31 декабря традиционно благоприятны для работ с корневой системой растений. В это время можно высаживать лук на перо, готовить семена к стратификации и заниматься выгонкой корнеплодов.
- Новолуние приходится на 8 декабря и считается не очень благоприятным временем для укоренения, пересадки и посева растений. Не стоит этого делать также 7 и 9 декабря.
- Растущая луна. 9–22 декабря – это период, когда можно сажать микрозелень, ухаживать за рассадой и высаживать комнатные овощи.
- Полнолуние. 23 декабря, а также дни до и после него являются неблагоприятными для активных работ с растениями.
Но учтите, что лунный календарь – это лишь ориентир для планирования работ на огороде и в саду. На реальное развитие растений влияют температура, влажность, качество почвы и освещение.
По лунному календарю также есть различные благоприятные даты для посева разных культур. Вот они.
- Микрозелень – 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21 декабря.
- Сельдерей, петрушка, свекла на зелень – 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30, 31 декабря.
- Зеленый лук – 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 30, 31 декабря.
- Подготовка семян к стратификации – 1, 2, 3, 5, 6, 25, 26, 27, 30 декабря.
- Комнатные помидоры, огурцы и перец – 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21 декабря.
- Полив и подкормка комнатных растений – 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27, 28 декабря.
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