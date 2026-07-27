В ці дні до городу краще не підходити: посівний календар на серпень 2026

Чимало людей помилково вважають, що у серпні вже можна просто пожинати плоди попередньої важкої праці та лише збирати врожай, але це не так. Городники знають, що завдань залишається чимало – і місячний календар допоможе підібрати найкращий час для їх виконання.

Чимало дачників під час планування робіт на городі покладаються не тільки на погоду та дати, але й на фази Місяця. Це небесне світило може підказати чимало корисної інформації щодо росту рослин – потрібно лише знати, як її розшифрувати, і про це розповідає 24 Канал.

Коли й що садити у серпні за місячним календарем?

Під час формування місячного посівного календаря враховуються два основні фактори – фази Місяця та його розташування у знаках зодіаку. Вважається, що під час спадання Місяця увагу потрібно приділяти коренеплодам, обрізці, підживленню та другорядним завданням, а не безпосередньо роботі з рослинами.

Тим часом саме період зростання Місяця найкраще підходить для посадки, адже тоді рослина, мовляв, активно спрямовує усі сили в ріст листя, плодів та стебел. Також серед фаз Місяця є молодик та повня – і в цей час не варто займатися будь-якими городніми справами.

У серпні 2026 року найбільш сприятливими для росту рослин будуть знаки Рака, Риб, Тельця, Скорпіона та Терезів. А ось час, коли Місяць проходить через сузір'я Овна, Водолія та Близнюків зовсім несприятливий для активних городніх робіт.

Ось які дні найбільш сприятливі для посадок рослин – 6–8, 13–15 та 22–24 серпня.

Натомість ось кілька днів, коли краще утриматися від робіт на городі – 2–5, 12, 19–21 та 28–30 числа.

Що посіяти в серпні?

В серпні чимала частина грядок звільняються після збору і прибирання ранніх овочів. У такому випадку перед дачником постає питання, що ж робити з вільною землею. І варіантів є два: передусім можна посадити кілька культур, що швидко ростуть і ще дадуть додатковий урожай до осені. Серед них:

дайкон;

редис;

петрушка;

кріп;

листовий салат;

шпинат.

Але є й другий варіант – на городі можна висадити сидерати, як-от фацелію, жито, овес чи гірчицю. Вони допоможуть стримати ріст бур'янів та захистять ґрунт від ерозії.