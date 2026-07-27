Многие дачники при планировании работ на огороде полагаются не только на погоду и даты, но и на фазы Луны. Это небесное светило может подсказать немало полезной информации о росте растений – нужно только знать, как ее расшифровать, и об этом рассказывает 24 Канал .

Когда и что сажать в августе по лунному календарю?

При формировании лунного посевного календаря учитываются два основных фактора – фазы Луны и ее расположение в знаках зодиака. Считается, что при убывании Луны внимание нужно уделять корнеплодам, обрезке, подкормке и второстепенным задачам, а не непосредственно работе с растениями.

Между тем именно период роста Луны лучше подходит для посадки, ведь тогда растение, мол, активно направляет все силы в рост листьев, плодов и стеблей. Также среди фаз Луны есть новолуние и полнолуние – и в это время не стоит заниматься какими-либо огородными делами.

В августе 2026 года наиболее благоприятными для роста растений будут знаки Рака, Рыб, Тельца, Скорпиона и Весов. А вот время, когда Луна проходит через созвездие Овна, Водолея и Близнецов совсем неблагоприятна для активных огородных работ.

Вот какие дни наиболее благоприятны для посадок растений – 6–8, 13–15 и 22–24 августа.

Вот несколько дней, когда лучше воздержаться от работ на огороде – 2–5, 12, 19–21 и 28–30 числа.

Что посеять в августе?

В августе большая часть грядок освобождаются после сбора и уборки ранних овощей. В таком случае перед дачником встает вопрос, что же делать со свободной землей. И вариантов есть два: прежде всего можно посадить несколько быстрорастущих культур, которые еще дадут дополнительный урожай к осени. Среди них:

дайкон;

редис;

петрушка;

укроп;

листовой салат;

шпинат.

Но есть и второй вариант – на огороде можно высадить сидераты, например фацелия, рожь, овес или горчицу. Они помогут сдержать рост сорняков и защитят почву от эрозии.