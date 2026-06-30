Викиньте солом'яну панамку: стилістка назвала наймодніші головні убори літа 2026

Головний убір влітку не лише захищає від палючого сонця, але й чудово доповнює образ. Правильно підібрана модель здатна зробити стильним навіть найпростіше вбрання й стати яскравим акцентом.

Стилістка Тата Капустинська розповіла у своєму інстаграмі про кілька трендових головних уборів, які варто взяти на замітку. Вона назвала справді трендові позиції, проте виокремила солом’яну панамку, яка зараз вже втратила актуальність.

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Які головні убори придбати на літо?

Козирки

Цього року козирки знову повернулися в тренди. Втім, звертати увагу слід не на моделі з пластику, а на більш елегантніші варіанти.

У тренді чіткі архітектурні козирки з тканиною або солом'яною фактурою, які носять з величезними окулярами,

– розповіла стилістка.

Кроше-панами

Цього сезону в моді панами-кроше із витонченим та структурним плетінням. Їх можна сміливо носити з лляними костюмами, шортами, спідницями чи розслабленими сукнями.

Окрім козирків, кроше-панам, капелюхів та шовкових хусток для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Канотьє та федори

Такі головні убори опиняються в центрі уваги кожного літа. Стилістка лише додала, що зараз вже не модні капелюхи з обвислими крисами. Тепер капелюх повинен тримати чітку геометрію. Образи з капелюхами чудово підійдуть до вишуканих аутфітів на курортах.

Шовкові хустки

Хустки з шовку варто зав’язувати як бандани з нульових або ж зав’язувати на бейсболках. Останній варіант не захищає від сонця, лише додає ефектної родзинки образу. А от шовкові хустки пов’язані на голові завжди виглядають стильно й красиво.

Як виглядають трендові головні убори: дивіться відео

Крім того, стилістка також виокремила, що капелюх-пігулка все ще актуальний в літню пору, хоч ми й звикли бачити цей головний убір у різноманітних весняних образах.