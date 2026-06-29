Є чимало альтернатив, які допоможуть комфортно себе почувати навіть в найспекотнішу погоду, йдеться в інстаграмі стилістки Олени Незлаї.
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Що одягнути влітку замість джинсів?
Штани-алладіни
За словами стилістки, ці штани залишаються в тренді вже кілька сезонів. Важливо лише правильно їх стилізувати, щоб створити гарний образ.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Речі на літню пору / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya
Окрім легких штанів, спідниць та шортів, для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.
Сатинові штани
Сатинові штани – мій абсолютний фаворит. У мене вже є три пари, бо вони поєднуються буквально з усім і завжди додають образу цікавої фактури,
– зазначила стилістка.
Легкий одяг на літо / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya
Лляні штани
Ці штани є класикою, які не виходять з моди й завжди актуальні в спекотну погоду. У них комфортно пересуватися в найтепліші дні.
Речі на літню пору / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya
Капрі
Їх можна носити з об’ємним верхом – футболками оверсайз, чи стилізувати з майками, легкими сорочками та в’єтнамками. Для більш класичного образу, капрі вдало стилізуються з мюлями на маленьких підборах kitten heels.
Легкий одяг на літо / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya
Легкі джогери
Такі штани – ідеальний варіант на літо, коли хочеться одягнути комфортний та простий низ під базову футболку чи майку.
Речі на літню пору / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya
Шорти
Це вбрання є мастхевом на літню пору року. Правильно підібрана модель ідеально виглядатиме на пляжі, прогулянці містом чи в офісі. Крім того, шорти чудово стилізуються для вечірнього виходу.
Серед актуальних шортів – бермуди, сатинові чи боксери. Останній варіант підходить для щоденних виходів чи на пляж.
Легкий одяг на літо / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya
Спідниця міді
Стилістка радить спідниці А-силуету, сатинові чи лляні на запах. Можна обирати будь-який свій варіант, щоб додати образу жіночності.
Речі на літню пору / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya
Усі ці варіанти лише підтверджують, що влітку не варто обмежуватися лише джинсами, оскільки існує безліч легких та комфортних речей, які допоможуть зручно почуватися навіть у спеку. Достатньо лише підібрати фасон і тканину, які пасуватимуть до вашого стилю.