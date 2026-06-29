Существует немало альтернатив, которые помогут чувствовать себя комфортно даже в самую жаркую погоду, говорится в Instagram стилистки Елены Незлаи.
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Что надеть летом вместо джинсов?
Брюки-алладины
По словам стилистки, эти брюки остаются в тренде уже несколько сезонов. Важно лишь правильно их стилизовать, чтобы создать красивый образ.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Вещи на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya
Окрім легких штанів, спідниць та шортів, для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.
Атласные брюки
Атласные брюки — мой абсолютный фаворит. У меня уже есть три пары, потому что они сочетаются буквально со всем и всегда добавляют образу интересную фактуру,
– отметила стилистка.
Легкая одежда на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya
Льняные брюки
Эти брюки — классика, которая не выходит из моды и всегда актуальна в жаркую погоду. В них комфортно передвигаться в самые тёплые дни.
Вещи на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya
Капри
Их можно носить с объемным верхом — футболками оверсайз, или стилизовать с майками, легкими рубашками и вьетнамками. Для более классического образа капри удачно сочетаются с мюлями на небольшом каблуке kitten heels.
Легкая одежда на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya
Легкие джоггеры
Такие брюки — идеальный вариант на лето, когда хочется надеть удобный и простой низ под базовую футболку или майку.
Вещи на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya
Шорты
Этот наряд является мастхэвом на летний сезон. Правильно подобранная модель будет идеально смотреться на пляже, во время прогулки по городу или в офисе. Кроме того, шорты прекрасно стилизуются для вечернего выхода.
Среди актуальных шорт — бермуды, сатиновые шорты или боксеры. Последний вариант подходит для повседневных выходов или на пляж.
Легкая одежда на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya
Юбка миди
Стилист рекомендует юбки А-силуэта, атласные или льняные на запах. Можно выбрать любой понравившийся вариант, чтобы добавить образу женственности.
Вещи на лето / Скриншот из Instagram @lena_nezlaya
Все эти варианты лишь подтверждают, что летом не стоит ограничиваться только джинсами, поскольку существует множество легких и комфортных вещей, которые помогут чувствовать себя комфортно даже в жару. Достаточно лишь подобрать фасон и ткань, которые будут соответствовать вашему стилю.