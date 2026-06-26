Влітку важливою є тканина, з якої пошитий одяг, пише Cosmopolitan. У теплі дні варто віддавати перевагу натуральному чи легкому матеріалу, який добре пропускає повітря й не сковує рухів.

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Саме тому замість звичайної футболки можна обирати інші стильні варіанти, які добре поєднаються з літнім гардеробом.

Окрім футболок, майок і топів, для літнього гардероба можна придбати шорти, спідниці та легке взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Що носити влітку замість футболки?

Приталену сорочку з коротким рукавом

Цього літа такі сорочки особливо популярні. Деякі з них нагадують вайб нульових чи азійський стиль. Розмаїття кольорів дозволить обрати виріб на будь-який смак й розширити карусель літніх аутфітів. У моді звичайні бавовняні сорочки та атласні, які зараз на піку моди.



Стильні речі на літо 2026 / Фото Pinterest

Халтер-топ

Нульові активно повертаються в тренди, тож халтер-топ посідає особливе місце у виборі вбрання на літо. Крій цього топу відкриває плечі й робить акцент на шиї, допомагаючи створити лаконічні й розслабляючі образи.

Влітку особливо популярними є яскраві кольори топів, тому варто звертати увагу на бірюзовий, жовтий, м’ятний та помаранчевий колір. Носити їх можна з широкими лляними штанами, джинсами чи штанами капрі.



Стильні речі на літо 2026 / Фото Pinterest

Топ на бретелях

Завдяки такому топу образи мають всі шанси стати цікавішими. Та замість класичної майки радимо звернути увагу на асиметрію, трендове мереживо, актуальні лелітки, шовк чи подовжену модель.



Стильні речі на літо 2026 / Фото Pinterest

Топ-кроше

Вбрання у техніці кроше залишається таким же популярним, як і раніше. Кожного літа такі речі знову виходять на модний п’єдистал разом із солом’яними сумками.

Кроше створює легкі аутфіти й навіть додає вайбу пляжного настрою. Топ чудово поєднується з джинсами, спідницями й шортами, тому в ньому можна однаково гуляти в місті чи брати з собою у відпустку на море.



Стильні речі на літо 2026 / Фото Pinterest

Які речі знадобляться в прохолодні дні?

У прохолодні дні знадобляться светри з глибоким V-подібним вирізом, об'ємні кардигани, кроше, і светри з блискавкою. Саме вони є трендовими речима в мінливі дні.

Крім того, влітку це вбрання можна придбати зі знижками, оскільки в теплу пору усі роблять ставку лише на легкі літні речі.