Трикотажні речі щороку повертаються у наш гардероб не лише як базова річ, а справжній must have. У 2026 році цей одяг стане модним доповненням образів, пишуть у Vogue. На які светри та кардигани звернути увагу – розповідаємо далі.

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Светри з глибоким V-подібним вирізом

Речі з V-подібним вирізом – це класика, яка повертається в моду. Вони можуть стати доповненням багатошарового образу, а також окремим вбранням, що не потребує майки чи футболки знизу.

Якщо шукаєте стильні і трендові светри чи кардигани, на Prom можна знайти одяг на будь-який запит. Оверсайзні чи приталені, з V-подібним вирізом чи на блискавці – на маркетплейсі можна обирати светри за фасоном, брендом чи кольором, адже тут представлено понад 120 мільйонів товарів, зокрема, в категорії "Одяг та взуття". А якщо хочете виглядати стильно та при цьому заощаджувати на доставці, радимо скористатись підпискою Smart на Prom. Вона коштує 50 гривень на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Поєднувати такі светри можна з футболкою-поло або ніжним топом. А в спекотну погоду його можна накинути на плечі, що виглядатиме дуже стильно.

Жовтий трикотаж

Без жодних сумнівів жовтий – тренд цього сезону. Від ніжного вершкового до золотистого – потрібно лиш обрати свій відтінок.

Об'ємні кардигани

Кілька сезонів поспіль модниці захоплювались укороченими кроєними моделями. Але весна-літо 2026 повертає тренд на об'ємні речі. Відтак кардиган oversize стане хорошим вибором для прохолодного вечора.

Акцентні плечі

Підплічники повернулись в моду, але цього разу вони делікатні. Не варто шукати моделі з 80-х, а віддавати перевагу светрам з ледь помітними вставками, що надають силуету чіткості та впевненості.

До слова, Chanel, Chloé, Saint Laurent, Bottega Veneta підтримали цей тренд.

Кроше

Складне плетіння гачком і ажурні текстури виглядають одночасно богемно й сучасно. Крім цього, ажурна в'язка краще пропускає повітря, ніж щільне полотно, що ідеально для літніх днів.

До прикладу, в Isabel Marant вільні кроше-светри поєднали з короткими спідницями й ременями, що виглядало також дуже стильно.

Трикотажні светри з блискавкою

Светри з блискавкою дуже зручно носити влітку. Адже коли жарко їх можна розстебнути, а коли вітряно – застебнути.