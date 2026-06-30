Стилистка Тата Капустинская рассказала в своем Instagram о нескольких модных головных уборах, на которые стоит обратить внимание. Она назвала действительно модные модели, однако выделила соломенную панаму, которая сейчас уже утратила актуальность.

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Какие головные уборы приобрести на лето?

Козырьки

В этом году козырьки снова вернулись в тренды. Впрочем, обращать внимание следует не на модели из пластика, а на более элегантные варианты.

В тренде четкие архитектурные козырьки с тканевой или соломенной фактурой, которые носят с огромными очками,

– рассказала стилистка.

Кроше-панами

В этом сезоне в моде пана-кроше с изящным и структурным плетением. Их можно смело носить с льняными костюмами, шортами, юбками или непринужденными платьями.

Окрім козирків, кроше-панам, капелюхів та шовкових хусток для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Канотье и федоры

Такие головные уборы оказываются в центре внимания каждое лето. Стилистка лишь добавила, что сейчас уже не в моде шляпы с обвисшими полями. Теперь шляпа должна иметь четкую форму. Образы со шляпами прекрасно подойдут к изысканным нарядам на курортах.

Шелковые платки

Шелковые платки стоит завязывать как банданы из нулевых или же завязывать на бейсболках. Последний вариант не защищает от солнца, а лишь добавляет образу эффектную изюминку. А вот шелковые платки, повязанные на голове, всегда выглядят стильно и красиво.

Как выглядят трендовые головные уборы: смотрите видео

Кроме того, стилистка также отметила, что шляпа-таблетка по-прежнему актуальна в летнее время, хотя мы и привыкли видеть этот головной убор в различных весенних образах.