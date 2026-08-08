Чому морква гірка після збору урожаю: причина в кількох помилках

Перший урожай молодої моркви дачники починають збирати влітку. Втім, замість солодкого коренеплоду може відчуватися гіркий присмак. Причина полягає у помилках, які допустили під час вирощування.

Деякі дачники збирають моркву з городу ще в червні та липні, пише TOP. Якщо цей збір дещо гіркий, то варто дізнатися про те, що саме ви зробили не так в період вирощування овочів.

Чому морква гірчить?

Найчастіше морква гірчить через недостатню кількість води всередині плоду. Рослини під час росту потребують регулярного поливу, а якщо вологи недостатньо, то після збору морква матиме гіркуватий присмак. Коли немає води, морква відчуває стрес і накопичує сполуки, які віддають гіркотою.

Крім того, причиною може бути важкий ґрунт. У ньому коріння погано розвивається, деформується чи втрачає м’якість. Найкраще моркву садити в добре дренований ґрунт, що наповнений значною кількістю поживних речовин.

Вплинути на смак може навіть погане удобрення. Надлишок азоту розвиває зелень моркви над землею, а коренеплоди виростають не зовсім смачними.



Дачники радять звернути увагу на основні помилки / Фото Pexels

За словами дачників, на гіркоту впливає навіть занадто пізній збір урожаю. У такому разі коренеплоди стають волокнистими й менш солодкими.

Для того, щоб морква виросла соковита і смачна, овочі потрібно рівномірно поливати й уникати постійного удобрення.

Крім того, навіть хрустка і солодка морква може втрачати смак, якщо її неправильно зберігати. Тому її потрібно тримати у прохолодному місці, бо якщо в приміщенні буде занадто тепло, овочі можуть швидко втратити воду й стати м’якими.

Мити моркву перед зберіганням не варто, але очистити верхній шар ґрунту все ж таки потрібно, бо він витягує вологу й лише прискорює висихання. Зберігати овочі радять у ящиках, наповнених піском чи у контейнерах з отворами.

Маленькі порції моркви можна зберігати у холодильнику, в спеціальному ящику для овочів.