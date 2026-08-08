Некоторые дачники собирают морковь с грядки еще в июне и июле, пишет TOP. Если этот урожай немного горьковатый, то стоит выяснить, что именно вы сделали не так в период выращивания овощей.

Почему морковь горькая?

Чаще всего морковь горькая из-за недостаточного количества воды внутри плода. Растения во время роста нуждаются в регулярном поливе, а если влаги недостаточно, то после сбора морковь будет иметь горьковатый привкус. Когда нет воды, морковь испытывает стресс и накапливает соединения, которые придают ей горечь.

Кроме того, причиной может быть тяжелая почва. В ней корни плохо развиваются, деформируются или теряют мягкость. Лучше всего сажать морковь в хорошо дренированную почву, насыщенную питательными веществами.

На вкус может повлиять даже неправильное удобрение. Избыток азота способствует росту надземной зелени моркови, а корнеплоды получаются не совсем вкусными.



Дачники советуют обратить внимание на основные ошибки / Фото Pexels

По словам дачников, на горечь влияет даже слишком поздний сбор урожая. В таком случае корнеплоды становятся волокнистыми и менее сладкими.

Чтобы морковь получилась сочной и вкусной, овощи нужно равномерно поливать и избегать постоянного удобрения.

Кроме того, даже хрустящая и сладкая морковь может терять вкус, если ее неправильно хранить. Поэтому ее нужно держать в прохладном месте, ведь если в помещении будет слишком тепло, овощи могут быстро потерять воду и стать мягкими.

Мыть морковь перед хранением не стоит, но очистить верхний слой почвы все же нужно, так как он вытягивает влагу и только ускоряет высыхание. Хранить овощи рекомендуют в ящиках, наполненных песком, или в контейнерах с отверстиями.

Небольшие порции моркови можно хранить в холодильнике, в специальном ящике для овощей.