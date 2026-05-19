Мурахи зникнуть з саду за день: 6 сильних засобів, які дійсно працюють

Не всі мурахи на ділянці призводять до проблем. Вони розпушують ґрунт і допомагають прибрати органічні залишки. Проте якщо комах дуже багато на молодих пагонах, то це може бути ознакою появи попелиці.

Солодкі виділення приваблюють мурах і змушують їх постійно повертатися, пише Interia Zielona. У такому випадку важливо не відлякати комах, а зруйнувати їхні запахові стежки.

Що допомагає позбутися мурах?

Кориця та кавова гуща

Завдяки своєму запаху, кориця не знищує колонію, а збирає мурах з маршруту. Комахи орієнтуються за феромонними слідами, а сильний аромат кориці перебиває цей сигнал, тому вони змінюють свій напрямок.

Мелену корицю потрібно розсипати вздовж мурашиних доріжок, біля горщиків, у щілинах бруківки та поруч з входом до мурашника. Після дощу усю цю обробку бажано повторити.

Кавова гуща працює схожим чином, оскільки суха кава заважає мурахам пересуватися знайомим шляхом. Гущу можна розсипати тонким шаром для рослин чи вздовж стежок комах. Важливо лише не переборщити, оскільки волога гуща швидко пліснявіє і може нашкодити ґрунту.



Кориця здатна відлякати мурах

Оцет і лимонний сік

Запах оцту допомагає стерти мурашині маршрути. Потрібно лише змішати воду й оцет в однаковій пропорції й обробити місця з комахами: доріжки, краї клумб, горщики чи щілини.

Лимонний сік теж має кисле середовище й цитрусовий аромат, тому ним можна обробляти краї ящиків для овочів та місця біля мурашиних ходів.

Фахівці радять знайти основний маршрут мурах, протерти його оцтом, а тоді посилити ефект лимоном.

Харчова сода та розпушувач

Сода вважається найвідомішим домашнім засобом проти мурах. Бікарбонат натрію може бути шкідливим для комах, порушуючи внутрішні процеси в організмі.

Найчастіше соду змішують з цукровою пудрою в однаковому співвідношенні. Така солодка приманка приваблює мурах. Суміш потрібно насипати у невеликі ємності, біля мурашиних стежок, у щілинах та поруч з горщиками.

Важливо лише не сипати соду по всій клумбі, оскільки надлишок натрію може погіршити стан ґрунту і зашкодити молодим рослинам.

Які рослини допомагають відлякувати мурах?

М’ята, лаванда, чебрець, розмарин і пижмо через сильні аромати ускладнюють орієнтацію мурах у місцевості. Ці рослини радять висаджувати біля доріжок, поруч з теплицею, біля тераси та навколо грядок і ящиків з овочами.

М’яту радять висаджувати в горщиках, бо ця рослина інвазивна і швидко розростається. А от пижмо варто висаджувати подалі від овочевих культур.

Важливо пам’ятати, що мурах найчастіше приваблює саме попелиця, тому без боротьби з нею навіть ароматні трави не дадуть максимального ефекту.

Як використовувати цукрову приманку проти мурах?

Дачник на ютуб-каналі "Дача агронома" розповів, що мурахи дуже люблять солодкі приманки. Потрібно лише скориситатися засобом від шкідників з діючою речовиною імідаклоприд – такий препарат застосовують проти попелиці чи личинок хруща.

Для створення приманки потрібно взяти дозу препарату розраховану на 10 літрів води, але розвести лише в одному літрі. Тим часом цукор потрібно розсипати тонким шаром на папері й обприскати його приготовленим розчином. Після висихання цукор варто пересипати у зручну ємність і розсипати у тих місцях, де з'являються мурахи.

Як позбутися інших шкідників з саду?

Комарів приваблює на ділянці стояча вода та густі тіні, тому важливо усунути ці фактори з подвір'я. Для боротьби з комарами рекомендується видалити джерела води, підстригати траву, використовувати пастки та висаджувати рослини, що їх відлякують – лаванду та м'яту.

Для боротьби з попелицею можна використовувати домашній спрей з харчової соди, оцту та рідкого мила. Спрей слід застосовувати кожні 3 дні, уникаючи обприскування в обідній час, щоб запобігти опікам листя.