Вона висмоктує сік рослин й затримує їхній ріст, пише Interia Zielona. Втім, фахівці назвали ефективні методи, які допоможуть вивести попелицю, без застосування хімії.

Попелиця зникне назавжди, якщо застосувати домашні обприскування й провести належну профілактику.

Де можна помітити попелицю?

Дрібні комахи найчастіше з’являються на молодому листі і пагонах. Вони можуть бути білими, жовтими, чорними чи зеленими. Їхню ознаку помітити досить легко, оскільки скручується їхнє листя, затримується ріст рослин, а зверху з’являється липка речовина.

Проблему на городі з рослинами чи на клумбі з квітами ще більше посилюють мурахи, які захищають попелицю від природних ворогів.

Який домашній спрей проти попелиці є ефективним?

Більшість садівників починають обирати натуральні спреї, які можна приготувати за кілька хвилин. Одним з найпопулярніших методів є обприскування оцтом чи харчовою содою.

Також гарним варіантом вважаються відвари часнику, цибулі та кропиви. Вони корисні тим, що інтенсивний аромат відлякує попелицю з рослин. Ці натуральні спреї дачники радять застосовувати регулярно за перших ознак зараження комахами.



Які рослини відлякують попелицю?

Шкідники мають природних ворогів, які зменшують популяцію попелиці. Йдеться про сонечка та золотоочки, які живляться попелицями.

Лаванда, м’ята, чебрець і шавлія мають дуже сильний аромат, який комахи не можуть перенести. Тому їх радять садити поруч з трояндами та овочами.

Коли треба застосовувати хімію?

Якщо попелиці у саду вже занадто багато, то природних методів буде недостатньо. У такому разі слід використовувати професійні інсектициди. Щоб досягнути найкращих результатів, потрібно одразу знищувати шкідників при перших ознаках їхньої появи.

Як зробити домашній спрей від попелиці?

Щоб позбутися попелиці варто приготувати спрей з простих інгредієнтів, пише Deccoria.

Для розчину знадобиться:

1 літр теплої, кип’яченої чи відстояної води;

1 чайна ложка харчової соди;

1 чайна ложка яблучного оцту;

Кілька крапель рідкого мила.

Річ у тому, що сода на листях рослин робить їх менш привабливими для шкідників, а оцет ще й відлякує різким та неприємним ароматом. Завдяки милу спрей прилипає до рослини і попелиці.

Проводити обробку цим спреєм можна кожних 3 дні. Це натуральний засіб, який не так може швидко помогти, як хімічні речовини.

Що ще допомагає від попелиці?

Апельсинові шкіри є досить корисними в саду. Дачники їх використовують для:

створення компосту, оскільки у шкірках міститься азот, фосфор і калій, які добре підтримують розвиток кореневої системи;

відлякування мурах;

створення засобу проти попелиці.

Тепер апельсинова шкірка може стати корисним елементом у садівництві, і не лише покращити ґрунт, але й захистити рослини від шкідників.