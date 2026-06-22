Лід в морозилці більше не намерзатиме: про "шубу" можна забути назавжди

Лід, що постійно намерзає на стінках холодильника, є постійною бідою тисяч людей. І особливо неприємно це влітку, коли в морозильній камері потрібно зберігати особливо багато продуктів. Та, на щастя, кілька простих порад допоможуть впоратися з проблемою.

Лід, що намерзає на стінках морозильної камери, не лише зменшує кількість місця для зберігання, але й погіршує ефективність усього приладу, тож ігнорувати проблему точно не варто, пише Ideal Home.

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Чому лід намерзає в морозильній камері?

Лід в морозилці виникає тоді, коли волога всередині приладу починає замерзати. Але як вона взагалі туди потрапляє? Найчастіше це відбувається з цих причин:

часте відкривання дверцят;

несправні ущільнювачі дверей;

неправильне налаштування температури;

погана вентиляція.

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І розуміння першопричини проблеми допоможе якомога швидше її усунути. Тож перед тим, як задумуватися про дорогу заміну морозилки, або й усього холодильника, варто спробувати кілька дешевих і простих рішень.

Отож, передусім переконайтеся, що ви не залишаєте морозилку відкритою надто часто. Також перевірте справність ущільнювачів, інакше тепле вологе повітря буде проникати всередину морозильної камери.

Та є ще одна несподівана причина намерзання льоду – це продукти, які ви кладете всередину. Перше правило, яке потрібно запам'ятати – у морозильну камеру не можна класти теплі продукти, а також не можна класти відкриті контейнери з їжею. Інакше вони почнуть конденсувати і виділяти вологу, а та згодом перетвориться на іній на стінках камери.

До пошкодження призводить і те, що камера надто щільно забита. З одного боку, наповнення морозилки допомагає їй підтримувати стабільно низьку температуру, але все ж потрібно залишати трохи простору для циркуляції повітря всередині.