Лед, намерзающий на стенках морозильной камеры, не только уменьшает пространство для хранения, но и снижает эффективность работы всего прибора, поэтому игнорировать эту проблему точно не стоит, пишет Ideal Home.

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Почему лед намерзает в морозильной камере?

Лед в морозилке появляется тогда, когда влага внутри прибора начинает замерзать. Но как она вообще туда попадает? Чаще всего это происходит по следующим причинам:

частое открывание дверцы;

неисправные уплотнители дверей;

неправильная настройка температуры;

плохая вентиляция.

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А понимание первопричины проблемы поможет как можно быстрее её устранить. Поэтому прежде чем задумываться о дорогой замене морозильной камеры или даже всего холодильника, стоит попробовать несколько дешёвых и простых решений.

Итак, прежде всего убедитесь, что вы не оставляете морозильную камеру открытой слишком часто. Также проверьте исправность уплотнителей, иначе тёплый влажный воздух будет проникать внутрь морозильной камеры.

Но есть ещё одна неожиданная причина образования льда — это продукты, которые вы кладёте внутрь. Первое правило, которое нужно запомнить: в морозильную камеру нельзя класть тёплые продукты, а также нельзя ставить открытые контейнеры с едой. В противном случае они начнут конденсироваться и выделять влагу, а та со временем превратится в иней на стенках камеры.

К повреждению приводит и то, что камера слишком плотно забита. С одной стороны, наполнение морозилки помогает ей поддерживать стабильно низкую температуру, но всё же нужно оставлять немного пространства для циркуляции воздуха внутри.