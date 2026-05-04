Ці помилки можуть коштувати ремонту: 3 речі, які ніколи не можна виливати у раковину

У кухонну раковину не можна зливати все підряд. З часом такі необдумані злиття можуть зруйнувати техніку чи призвести до засмічення, які потім перетворюються на серйозні проблеми.

Більшість звикли просто змивати залишки їжі водою, однак труби розраховані лише на воду та легкі миючі засоби, пише Realtor. Усе інше всередині може охолоджуватися, густішати, злипатися чи утворювати щільні відкладення, які поступово перекриватимуть потік.

Читайте також Душова лійка стане ідеально чистою за 1 годину: потрібна секретна таблетка

Коли вода почне погано сходити, то це буде сигналом, що всередині вже накопичилася проблема. Щоб уникнути звертання до сантехніків, потрібно знати про основні помилки, які найчастіше призводять до засмічень.

Що не можна виливати у сантхеніку?

Мастило та олію

У холодних трубах жир від олії швидко застигає і осідає на стінках. З часом може утворитися щільний шар, до якого прилипнуть інші частинки сміття. Таким чином буде поступово формуватися засмічення, яке може повністю перекрити злив.

Найкраще рішення – це дати жиру охолонути, зібрати його окремо та викинути разом з відходами.

Засоби від забитих труб можна замовити на Промі. Якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Кавову гущу

У більшості випадків кавова гуща опиняється у раковині. Біда її у тому, що вона стає "цементом" для зливу. Гуща не розчиняється у воді і легко накопичується всередині системи.

У поєднанні з жиром вона утворює щільну масу, яка нагадує цемент і швидко забиває труби. Тому залишки кави краще одразу викидати у смітник.



Звичайна кавова гуща може забити раковину / Фото Reddit

Борошно та крохмалисті продукти

Борошно у воді перетворюється на липку суміш, що схожа на клей. Вона осідає на стінках, застигає і створює засмічення.

Ця маса затримує інші частинки, і з часом утворюється вже серйозне засмічення. А якщо всередину труби потрапить ще й рис чи макарони, то це ще більше ускладнить ситуацію, блокуючи потік води.

На сайті Real Simple йдеться про те, що у раковину у жодному разі не можна зливати фарбу. Вона містить шкідливі хімічні речовини, що легко роз'їдають труби, тому її варто лише утилізовувати.

Які ще є поради по дому?

Експерти рекомендують перевіряти герметичність дверцят холодильника за допомогою смужки паперу або харчової плівки. Час від часу варто таким чином перевіряти прилад, оскільки пошкоджений ущільнювач може призвести до нестабільної температури, швидшого псування продуктів та збільшення споживання електроенергії.

У мережі з'явився новий лайфхак для кухні, який пропонує використовувати алюмінієву фольгу як підкладку для кухонних ящиків, що захищає від вологи і забруднень. Фольга створює бар'єр між вмістом ящика та його поверхнею, спрощуючи прибирання.