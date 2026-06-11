Як обрізати помідори, щоб подвоїти урожай: дачники розкрили секрет

У червні дачникам потрібно приділити достатньо часу догляду за помідорами. Виявляється, що певні пагони треба обрізати, бо вони виснажують рослину й сприяють поганому плодоношенню.

Кущові помідори не потрібно обрізати, бо вони припиняють рости після досягнення певної висоти, пише Deccoria.

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От вже інші помідори активніше ростуть, а їхні довгі пагони можуть призвести до того, що рослина почне витрачати значну кількість енергії, яка могла б піти на утворення плодів. Саме завдяки обрізці рослина спрямує усі сили на утворення овочів.

Коли на рослині багато пагонів, то вона стає такою густою, що обмежує потік повітря. Таким чином це сприяє розвитку грибкових захворювань. Якщо ж видалити пагони, то можна уникнути зараження шкідниками.

Як обрізати помідори?

Помідори обрізати найкраще в період, коли рослини досягнуть 30 сантиметрів у висоту. Зазвичай така обрізка припадає на початок червня. Можна використовувати гострі секатори чи зробити вручну.

Нові пагони будуть з’являтися досить швидко, тому процедуру можна повторювати кожен тиждень. Потрібно видаляти усі молоді пагони, що з’являються в пазухах листків.

Дачники радять відламувати свіжі, м’які бічні пагони. Видаляти пагони слід тоді, коли вони досягнуть 5 сантиметрів завдовжки.



Обрізка помідорів покращить їхній ріст / Фото Pexels

Обрізку краще проводити в сухий сонячний день. Якщо ж рослини будуть мокрими, то від обривання варто відмовитися. Інструмент для обрізання повинен бути гострим та стерилізованим.

Проте на початку літа можна зробити головну помилку – видалити головний пагін. Обрізати потрібно лише бічні пагони. Обрізка головного пагона призведе до гальмування цвітіння й плодоношення.

Та якщо так станеться, що ви випадково обріжете головний пагін, ви можете дозволити помідорам розвинути кілька бічних пагонів. Вони будуть слабшими, але все одно даватимуть здорові плоди.