Кустовые помидоры не нужно обрезать,, потому что они перестают расти после достижения определенной высоты, пишет Deccoria.

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Вот уже другие помидоры растут активнее, а их длинные побеги могут привести к тому, что растение начнет тратить значительное количество энергии, которая могла бы пойти на образование плодов. Именно благодаря обрезке растение направит все силы на образование овощей.

Когда на растении много побегов, то оно становится настолько густым, что ограничивает поток воздуха. Таким образом, это способствует развитию грибковых заболеваний. Если же удалить побеги, то можно избежать заражения вредителями.

Как обрезать помидоры?

Помидоры обрезать лучше всего в период, когда растения достигнут 30 сантиметров в высоту. Обычно такая обрезка приходится на начало июня. Можно использовать острые секаторы или сделать вручную.

Новые побеги будут появляться довольно быстро, поэтому процедуру можно повторять каждую неделю. Нужно удалять все молодые побеги,, которые появляются в пазухах листьев.

Дачники советуют отламывать свежие, мягкие боковые побеги. Удалять побеги следует тогда, когда они достигнут 5 сантиметров в длину.



Обрезка помидоров улучшит их рост / Фото Pexels

Обрезку лучше проводить в сухой солнечный день. Если же растения будут мокрыми, то от обрезки стоит отказаться. Инструмент для обрезки должен быть острым и стерилизованным.

Однако в начале лета можно совершить главную ошибку – удалить главный побег. Обрезать нужно только боковые побеги. Обрезка главного побега приведет к торможению цветения и плодоношения.

Но если так случится, что вы случайно обрежете главный побег, вы можете позволить помидорам развить несколько боковых побегов. Они будут слабее, но все равно будут давать здоровые плоды.