Ніколи не обрізайте ці 5 рослин у червні: цвітіння зникне, а урожаю не дочекаєтеся

Обрізка рослин – це обов'язкова частина догляду за ними, але проводити її потрібно вчасно. Якщо взятися за секатор у неправильний місяць, це точно принесе більше шкоди, ніж користі

Червень для садівників – це гаряча пора в усіх сенсах. На щастя, цього місяця дачники можуть принаймні обрізати менше рослин – адже не всі з них подякують за таку "допомогу", пише Martha Stewart.

Які рослини не можна обрізати у червні?

Гортензії

Чимало видів гортензії стають справжньою окрасою садів – але обрізка у неправильний час може стати найшвидшим і найпростішим способом отримати "голий" кущ за лічені хвилини. Зважайте на те, що гортензії починають формувати квіткові бруньки на літо, і під час обрізки ви просто видалите увесь майбутній цвіт.

Натомість обрізку радять проводити, коли гортензія не перебуває в активній фазі росту – пізно восени, або ж дуже рано навесні, щойно кущ починає виходити зі стану спокою.



Гортензії не варто обрізати у червні / Фото Pexels

Азалії

Щойно кущі розпускаються, вони можуть видатися трохи надмірно пишними – особливо якщо гілки починають залазити на доріжки чи затіняти інші рослини. Ось тільки проведення обрізки – це точно не найкраще розв'язання проблеми.

Нові пагони азалій вже містять квіткові бруньки на наступний рік, і так ви просто позбавите себе цвітіння.

Форзиція

Жодний інший чагарник не прикрашає подвір'я навесні так, як форзиція. Вона першою зацвітає і кілька тижнів тішить неймовірно яскравим жовтим цвітінням. Але чимало дачників припускаються помилки й обрізають її у невідповідний час – а саме у червні.

Це перешкоджає розвитку квітів, тож краще братися за секатор раніше, щойно квіти опадуть з куща.

Бузок

Бузок – це улюблений кущ багатьох людей, адже він не лише тішить розкішним і запашним цвітінням, але й може слугувати зеленою огорожею протягом решти року. Втім, формувати його у червні не можна.

Червнева обрізка може позбавити вас цвітіння на наступний рік.



Обрізка бузку може нашкодити цвітінню / Фото Pexels

Дуб

Так, не лише чагарники, але й дерева потребують обрізки – але й у випадку з дубом проводити її потрібно вчасно.



Дуб не можна обрізати влітку / Фото Pexels

В'янення дуба – це серйозна хвороба, що може вразити дерево саме після обрізки, адже грибок поширюється з жучками, які живуть на свіжих ранах і зрізах гілок. Тож в періоди активності комах краще не проводити жодні роботи на дереві.