Июнь для садоводов – это горячая пора во всех смыслах. К счастью, этом месяце дачники могут по крайней мере обрезать меньше растений – ведь не все из них поблагодарят за такую "помощь", пишет Martha Stewart.

Какие растения нельзя обрезать в июне?

Гортензии

Многие виды гортензии становятся настоящим украшением садов – но обрезка в неправильное время может стать самым быстрым и простым способом получить "голый" куст за считанные минуты. Учитывайте то, что гортензии начинают формировать цветочные почки на лето, и во время обрезки вы просто удалите весь будущий цвет.

Зато обрезку советуют проводить, когда гортензия не находится в активной фазе роста – поздней осенью, или очень рано весной, только куст начинает выходить из состояния покоя.



Гортензии не стоит обрезать в июне / Фото Pexels

Азалии

Только кусты распускаются, они могут показаться немного чрезмерно пышными – особенно если ветви начинают залезать на дорожки или затенять другие растения. Вот только проведение обрезки – это точно не лучшее решение проблемы.

Новые побеги азалий уже содержат цветочные почки на следующий год, и так вы просто лишите себя цветения.

Форзиция

Ни один другой кустарник не украшает двор весной так, как форзиция. Она первой зацветает и несколько недель радует невероятно ярким желтым цветением. Но многие дачники допускают ошибку и обрезают ее в неподходящее время – а именно в июне.

Это препятствует развитию цветов, поэтому лучше браться за секатор раньше, как только цветы опадут с куста.

Сирень

Сирень – это любимый куст многих людей, ведь он не только радует роскошным и душистым цветением, но и может служить зеленой изгородью в течение остального года. Впрочем, формировать его в июне нельзя.

Июньская обрезка может лишить вас цветения на следующий год.



Обрезка сирени может навредить цветению / Фото Pexels

Дуб

Так, не только кустарники, но и деревья нуждаются в обрезке – но и в случае с дубом проводить ее нужно вовремя.



Дуб нельзя обрезать летом / Фото Pexels

Увядание дуба – это серьезная болезнь, что может поразить дерево именно после обрезки, ведь грибок распространяется с жучками, которые живут на свежих ранах и срезах ветвей. Поэтому в периоды активности насекомых лучше не проводить никакие работы на дереве.