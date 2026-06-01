Оказывается, что растение рябчик императорский или фритилария империалис – это природный репеллент для грызунов и подземных животных, пишет Wprost Dom.

Что помогает отпугнуть кротов и полевок?

Растение выделяет характерные соединения серы и алкалоиды. Этот запах человек даже не чувствует, но у кротов очень интенсивное обоняние, поэтому они воспринимают его достаточно резко и стараются обходить участок с этим ароматом.

Посаженные растения не гарантируют того, что все кроты выведутся с участка за несколько дней, однако цветы будут действовать как барьер для активности животных. Благодаря таким посадкам можно существенно уменьшить риск рытья тоннелей.

Фритилария Империалис отпугивает кротов / Фото из Википедии

В последнее время полевок на участках появляется довольно много. Все из-за мягких зим, короткого периода промерзания почвы и сухого лета. Поэтому грызуны начинают еще активнее распространяться. Полевки грызут корни молодых растений, луковиц и корнеплодов.

Кроты питаются только дождевыми червями и личинками насекомых, а вот полевки способны уничтожить гортензии, тюльпаны и молодые деревья.

Именно поэтому большинство дачников ищут уже не временный эффект от гранул, а долгосрочные методы.

Лучше всего против грызунов работает шахматный метод посадки. Рябчик императорский можно сажать:

на луковичных грядках;

вокруг огорода;

вдоль заборов;

возле газонов, где регулярно появляются кочки;

рядом с молодыми деревьями и кустарниками.

Луковицы следует высадить на глубину 15 сантиметров в хорошо дренированном грунте на солнечном месте. Расстояние между ними должно составлять 30 – 40 сантиметров.

Это растение действительно помогает, потому что большинство средств от кротов имеют временный эффект. Их эффективность сразу снижается после сильных дождей. А вот высаженные цветы действуют медленной, но действенно.