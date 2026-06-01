Виявляється, що рослина рябчик імператорський або фрітіларія імперіаліс – це природний репелент для гризунів та підземних тварин, пише Wprost Dom.

Читайте також Личинок на грядках більше не буде: допоможе старий садівничий трюк

Що допомагає відлякати кротів та полівок?

Рослина виділяє характерні сполуки сірки й алкалоїди. Цей запах людина навіть не відчуває, але у кротів дуже інтенсивний нюх, тож вони сприймають його досить різко й намагаються оминати ділянку з цим ароматом.

Посаджені рослини не гарантують того, що усі кроти виведуться з ділянки за кілька днів, проте квіти діятимуть як бар’єр для активності тварин. Завдяки таким посадкам можна суттєво зменшити ризик риття тунелів.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати



Фрітіларія Імперіаліс відлякує кротів / Фото з Вікіпедії

Останнім часом полівок на ділянках з’являється доволі багато. Усе через м’які зими, коротший період промерзання ґрунту й сухе літо. Через це гризуни починають ще активніше розповсюджуватися. Полівки гризуть коріння молодих рослин, цибулин і коренеплодів.

Кроти харчуються лише дощовими черв’яками й личинками комах, а от полівки здатні знищити гортензії, тюльпани й молоді дерева.

Саме тому більшість дачників шукають вже не тимчасовий ефект від гранул, а довгострокові методи.

Найкраще проти гризунів працює шаховий метод посадки. Рябчик імператорський можна садити:

на цибулинних грядках;

навколо городу;

вздовж парканів;

біля газонів, де регулярно з'являються купини;

поруч із молодими деревами та кущами.

Якщо шукаєте, де придбати рослини зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Цибулини слід висадити на глибину 15 сантиметрів у добре дренованому ґрунті на сонячному місці. Відстань між ними має складати 30 – 40 сантиметрів.

Ця рослина справді помічна, бо більшість засобів від кротів мають тимчасовий ефект. Їхня ефективність одразу знижується після сильних дощів. А от висаджені квіти діють повільною, але дієво.