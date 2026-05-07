Таблетка для посудомийної машини творить дива: відмиє жир, дивани і підлогу

Все частіше таблетки для посудомийної машини досвідчені господині використовують у побуті для очищення дому. Нею можна помити меблі, диван, підлогу та навіть прибрати поганий запах з раковини.

Завдяки потужним компонентам, що розчиняють бруд і жир, одна таблетка може змінити одразу кілька дорогих засобів для прибирання, розповіла блогерка Софія Сізова у своєму інстаграмі.

Що може очистити таблетка для посудомийки?

Очищення фасадів кухні

Потрібно розвести одну третю таблетки з гарячою водою. Вийде засіб, який зможе впоратися з найскладнішими жировими забрудненнями та відбитками пальців на фасаді.

Хімчистка дивана

Якщо у цьому розчині замочити рушник та зав’язати його на кришці, то можна бездоганно очистити усі плями на м’яких меблях. В іншому випадку цей лайфхак підійде просто для очищення диванів, щоб не вдаватися до виклику майстрів з хімчистки.

Миття підлоги

Половину таблетки для посудомийної машини треба розвести у 6 – 7 літрах гарячої води. Цей засіб – один з найкращих для миття підлоги, оскільки очищає навіть найскладніші забруднення.

Ви здивуєтеся від того, що вода після миття може стати дуже брудною – настільки ефективно засіб витягує пил і бруд.

Очищення труб від запаху та засмічення

Половину таблетки потрібно поставити у раковину і залити гарячою водою. Іншу половину можна кинути в мультипіч, щоб не мити контейнери вручну, і також залити гарячою водою.

Що ще може очистити таблетка для посудомийки?

Таблетка для посудомийної машини може ефективно очищати душову лійку, змішувач, раковину, ванну та унітаз від нальоту та мінеральних відкладень, пише Martha Stewart.

Душова лійка часто покривається вапняним нальотом, який забиває отвори та погіршує напір води. Достатньо лише розчинити одну таблетку в мисці з теплою водою, тоді зняти лійку й занурити її в розчин.

Також досить часто змішувачі та крани страждають від водяних розводів та мінеральних відкладень. Потрібно розчинити половину таблетки в склянці теплої води, змочити м’яку губку чи тканину й протерти поверхню.

А щоб відчистити мильний наліт з ванної, потрібно наповнити її теплою водою й розчинити одну таблетку. Дати подіяти засобу 30 хвилин, а тоді злити воду, протерти губкою чи м’якою щіткою і ретельно сполоснути.

Яка ще таблетка помічна у побуті?

Виявляється, що таблетки для чищення зубних протезів допомагають видалити мінеральні відкладення на душовій лійці. Усе це завдяки лимонній кислоті та перкарбонату натрію, які місться у складі.

За словами експертки, таблетки для зубних протезів містять шипучий агент, який утворює серію бульбашок, коли продукт контактує з водою. Ці бульбашки механічно витісняють бруд, сміття та плями, що знаходяться у важкодоступних місцях душової лійки.