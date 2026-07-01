Молоко і кілька крапель йоду: цей рецепт вбереже огірки від хвороб

Знищити урожай огірків за кілька днів можуть такі відомі грибкові захворювання як борошниста роса та сіра гниль. Та перед тим як вдаватися до різних хімічних засобів, дачники радять спробувати натуральний спрей на основі молока та йоду.

Цей засіб садівники постійно використовують в профілактичних цілях впродовж літа, пише Wprost Dom. Розчин чудово зміцнює рослини й обмежує різноманітні грибкові захворювання.

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Які хвороби вражають огірки?

Липень вважається одним із найскладніших місяців. Спекотні дні чергуються з прохолодними ночами й сильними дощами, тому хвороби на рослинах поширюються досить швидко.

Борошниста роса проявляється у вигляді білого нальоту на верхній частині листя. Це невеликі плями, які з часом починають збільшуватися. Через цю хворобу висихає листя, а тоді сповільнюється ріст рослини й зменшується кількість плодів.



Огірки у липні можуть вражати грибкові хвороби / Фото Pexels

Сіра гниль вражає не лише листя, але й пагони та плоди. Серед характерних симптомів – водяні плями, покриті пухнастим сірим нальотом. Після такого захворювання заражені плоди гниють і стають непридатними для вживання.

Замість хімічних фунгіцидів дачники використовують давній настій, який справді є помічним.

У чому користь молочного спрею?

У молоці містяться білки, лактоферин та мінерали, які під впливом сонця обмежують розвиток борошнистої роси на сонці, перешкоджаючи проростанню спор. Додавання невеликої кількості йоду діє як дезінфікуючий засіб.

Для приготування засобу знадобиться:

1 літр молока;

9 літрів відстояної або дощової води;

20 – 30 крапель йоду;

2 столові ложки рідкого мила або 2 столові ложки олії.

Усе це треба добре перемішати й перелити в обприскувач. Отриманим засобом слід поливати обидві сторони листя й пагони. Обробку слід проводити вранці чи ввечері, раз на тиждень, особливо після періоду дощів.

Дачники додатково радять видаляти хворе листя на огірках, яке може бути джерелом інфекції. А ще слід застосовувати добрива, що багаті на калій, фосфор та різні мікроелементи, які впливають на зміцнення імунітету рослини.