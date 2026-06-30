Дачники радять проводити полив овочів регулярно, але без зайвого зволоження. Водночас допускати пересихання ґрунту також не варто – тоді плоди втратять гарний вигляд, або ж не достигнуть взагалі, пише RHS.

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Як правильно поливати різні овочі?

Спосіб поливу і кількість потрібної води дуже сильно залежить від конкретного типу городини.

Картопля

Чимало дачників помилково думають, що картоплі цілком достатньо дощу – хоча насправді потрібно проводити полив, якщо хочете зібрати гарний врожай. В посушливі літні місяці культуру радять поливати 1 – 2 рази на тиждень.

Полив проводьте під корінь, аби волога не потрапляла на листя – це може призвести до розвитку грибкових хвороб.



Картоплю потрібно обов'язково поливати / Фото Pexels

Помідори

Як і у випадку з картоплею, під час поливу помідорів потрібно стежити, аби вода не потрапляла на листя. У випадку томатів це дуже швидко може призвести до розвитку фітофторозу.

Поливати помідори потрібно вранці не рідше, ніж двічі на тиждень, і на один квадратний метр посадок потрібно не менше 30 літрів.

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Капуста

Перелити капусту практично неможливо – вона дуже любить воду і не переносить посуху. Поливайте в розмірі 30 – 50 літрів на квадратний метр.

Огірки

Ці рослини мають поверхневу кореневу систему, тож потребують постійного зволоження. І відсутність води може призвести до погіршення зав'язі. Не можна використовувати холодну воду, адже інакше огірки почнуть тріскатися по стеблу.

Поливати потрібно по 30 – 40 літрів на метр квадратний.

Баклажани та перці

Для поливу також потрібно використовувати теплу воду, але у значно меншій кількості. 20 літрів води на квадратний метр двічі на тиждень буде цілком достатньо.

Буряк

Буряки – це ті коренеплоди, що добре переносять посуху. Якщо вона буде дуже сильна, одного поливу на тиждень цілком достатньо. Поливати краще ввечері і під корінь.