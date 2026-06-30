Дачники советуют поливать овощи регулярно, но без излишнего увлажнения. В то же время не следует допускать пересыхания почвы – в этом случае плоды потеряют привлекательный вид или вообще не созреют, пишет RHS.

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Как правильно поливать разные овощи?

Способ полива и количество необходимой воды очень сильно зависят от конкретного вида овощей.

Картофель

Многие дачники ошибочно полагают, что картофелю вполне достаточно дождя – хотя на самом деле нужно проводить полив, если хотите собрать хороший урожай. В засушливые летние месяцы культуру рекомендуют поливать 1–2 раза в неделю.

Полив проводите у корней, чтобы влага не попадала на листья – это может привести к развитию грибковых болезней.



Картофель нужно обязательно поливать / Фото Pexels

Помидоры

Как и в случае с картофелем, во время полива помидоров нужно следить, чтобы вода не попадала на листья. В случае с помидорами это очень быстро может привести к развитию фитофтороза.

Поливать помидоры нужно утром не реже, чем два раза в неделю, и на один квадратный метр посадок требуется не менее 30 литров.

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Капуста

Перелить капусту практически невозможно – она очень любит воду и не переносит засуху. Поливайте в объеме 30–50 литров на квадратный метр.

Огурцы

Эти растения имеют поверхностную корневую систему, поэтому нуждаются в постоянном увлажнении. А отсутствие воды может привести к ухудшению завязи. Нельзя использовать холодную воду, ведь в противном случае огурцы начнут трескаться по стеблю.

Поливать нужно по 30–40 литров на квадратный метр.

Баклажаны и перец

Для полива также нужно использовать теплую воду, но в значительно меньшем количестве. 20 литров воды на квадратный метр два раза в неделю будет вполне достаточно.

Свекла

Свекла – это корнеплоды, которые хорошо переносят засуху. Если засуха будет очень сильной, одного полива в неделю вполне достаточно. Поливать лучше вечером и у корня.