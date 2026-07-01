Это средство садоводы постоянно используют в профилактических целях в течение всего лета, пишет Wprost Dom. Раствор отлично укрепляет растения и предотвращает различные грибковые заболевания.
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Какие болезни поражают огурцы?
Июль считается одним из самых сложных месяцев. Жаркие дни чередуются с прохладными ночами и сильными дождями, поэтому болезни на растениях распространяются довольно быстро.
Мучнистая роса проявляется в виде белого налета на верхней части листьев. Это небольшие пятна, которые со временем начинают увеличиваться. Из-за этой болезни листья высыхают, а затем замедляется рост растения и уменьшается количество плодов.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Огурцы в июле могут поражаться грибковыми заболеваниями / Фото Pexels
Серая гниль поражает не только листья, но и побеги, и плоды. Среди характерных симптомов – водянистые пятна, покрытые пушистым серым налетом. После такого заболевания зараженные плоды гниют и становятся непригодными для употребления.
Вместо химических фунгицидов дачники используют старинный настой, который действительно помогает.
Почему молочный спрей полезен?
В молоке содержатся белки, лактоферрин и минералы, которые под воздействием солнца сдерживают развитие мучнистой росы, препятствуя прорастанию спор. Добавление небольшого количества йода действует как дезинфицирующее средство.
Для приготовления средства понадобится:
- 1 литр молока;
- 9 литров отстоянной или дождевой воды;
- 20–30 капель йода;
- 2 столовые ложки жидкого мыла или 2 столовые ложки растительного масла.
Все это нужно хорошо перемешать и перелить в опрыскиватель. Полученным средством следует поливать обе стороны листьев и побеги. Обработку следует проводить утром или вечером, раз в неделю, особенно после периода дождей.
Дачники дополнительно советуют удалять больные листья на огурцах, которые могут быть источником инфекции. А еще следует применять удобрения, богатые калием, фосфором и различными микроэлементами, которые способствуют укреплению иммунитета растения.