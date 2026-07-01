Это средство садоводы постоянно используют в профилактических целях в течение всего лета, пишет Wprost Dom. Раствор отлично укрепляет растения и предотвращает различные грибковые заболевания.

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Какие болезни поражают огурцы?

Июль считается одним из самых сложных месяцев. Жаркие дни чередуются с прохладными ночами и сильными дождями, поэтому болезни на растениях распространяются довольно быстро.

Мучнистая роса проявляется в виде белого налета на верхней части листьев. Это небольшие пятна, которые со временем начинают увеличиваться. Из-за этой болезни листья высыхают, а затем замедляется рост растения и уменьшается количество плодов.



Огурцы в июле могут поражаться грибковыми заболеваниями / Фото Pexels

Серая гниль поражает не только листья, но и побеги, и плоды. Среди характерных симптомов – водянистые пятна, покрытые пушистым серым налетом. После такого заболевания зараженные плоды гниют и становятся непригодными для употребления.

Вместо химических фунгицидов дачники используют старинный настой, который действительно помогает.

Почему молочный спрей полезен?

В молоке содержатся белки, лактоферрин и минералы, которые под воздействием солнца сдерживают развитие мучнистой росы, препятствуя прорастанию спор. Добавление небольшого количества йода действует как дезинфицирующее средство.

Для приготовления средства понадобится:

1 литр молока;

9 литров отстоянной или дождевой воды;

20–30 капель йода;

2 столовые ложки жидкого мыла или 2 столовые ложки растительного масла.

Все это нужно хорошо перемешать и перелить в опрыскиватель. Полученным средством следует поливать обе стороны листьев и побеги. Обработку следует проводить утром или вечером, раз в неделю, особенно после периода дождей.

Дачники дополнительно советуют удалять больные листья на огурцах, которые могут быть источником инфекции. А еще следует применять удобрения, богатые калием, фосфором и различными микроэлементами, которые способствуют укреплению иммунитета растения.