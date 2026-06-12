Орхідея буде цвісти увесь рік: рослині допоможуть шкірки від популярного фрукта

Орхідеї не люблять агресивного підживлення чи перезволоження, тому усім власникам цих рослин слід ретельно за ними доглядати. Виявляється, що звичайне домашнє добриво на основі бананових шкірок діє на орхідеї як чудодійний еліксир.

Регулярне використання шкірок чудово стимулює ріст та відновлює цвітіння орхідей, пише Wprost Dom.

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Чому орхідея перестає цвісти?

Основною причиною занепаду рослини є проблема з корінням. Фаленопсис дуже погано переносить:

постійно вологий ґрунт;

надлишок добрив;

жорстку вода;

брак світла.

Досить часто орхідеї не цвітуть саме через усі ці ознаки, які не дозволяють їм розвиватися природним чином. Спочатку варто перевірити коріння, щоб виявити проблему. Якщо вони зелені й тверді, то рослина може швидко відновитися.



Бананова шкірка позитивно впливає на ріст орхідей / Фото Pexels

Є чимало різних добрив для орхідей, проте бананова шкірка має трохи іншу дію. У них міститься калій для підтримки цвітіння, фосфор для коріння, а також кальцій та магній.

Як приготувати банановий настій?

Достатньо нарізати свіжу бананову шкірку на дрібні шматочки, налити зверху пів літра теплої води й залишити в затіненому місці на 2 – 3 дні, а тоді процідити.

Перед використанням розчин потрібно розвести водою в однаковому співвідношенні. Використовувати засіб варто не частіше одного разу на 2 – 3 тижні.

Придбати орхідею онлайн можна на Prom. А якщо потрібно перевірити рослину перед отриманням, є безпечна Пром-оплата. Кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.

Фахівці радять не поливати орхідеї водою, а занурити горщик у воду на 10 хвилин, а тоді злити усе, щоб горщик залишався сухим.

Крім того, особливу увагу варто звертати й на світло. Рослини люблять цвісти при яскравому, розсіяному світлі. Найкраще їх тримати на східному чи західному підвіконні, подалі від полуденного сонця. Коли світла достатньо, то вони автоматично почнуть нарощувати нове коріння й квіткові пагони.