Регулярное использование кожуры прекрасно стимулирует рост и восстанавливает цветение орхидей, пишет Wprost Dom.

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Почему орхидея перестает цвести?

Основной причиной упадка растения является проблема с корнями. Фаленопсис очень плохо переносит:

постоянно влажную почву;

избыток удобрений;

жесткую вода;

недостаток света.

Довольно часто орхидеи не цветут именно из-за всех этих признаков, которые не позволяют им развиваться естественным образом. Сначала стоит проверить корни, чтобы выявить проблему. Если они зеленые и твердые, то растение может быстро восстановиться.



Банановая кожура положительно влияет на рост орхидей / Фото Pexels

Есть немало различных удобрений для орхидей, однако банановая кожура имеет несколько иное действие. В них содержится калий для поддержания цветения, фосфор для корней, а также кальций и магний.

Как приготовить банановый настой?

Достаточно нарезать свежую банановую кожуру на мелкие кусочки, налить сверху пол литра теплой воды и оставить в затененном месте на 2 – 3 дня, а потом процедить.

Перед использованием раствор нужно развести водой в одинаковом соотношении. Использовать средство стоит не чаще одного раза в 2 – 3 недели.

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Специалисты советуют не поливать орхидеи водой, а погрузить горшок в воду на 10 минут, а потом слить все, чтобы горшок оставался сухим.

Кроме того, особое внимание стоит обращать и на свет. Растения любят цвести при ярком, рассеянном свете. Лучше всего их держать на восточном или западном подоконнике, подальше от полуденного солнца. Когда света достаточно, то они автоматически начнут наращивать новые корни и цветочные побеги.