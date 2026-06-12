Регулярне використання шкірок чудово стимулює ріст та відновлює цвітіння орхідей, пише Wprost Dom.

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Чому орхідея перестає цвісти?

Основною причиною занепаду рослини є проблема з корінням. Фаленопсис дуже погано переносить:

постійно вологий ґрунт;

надлишок добрив;

жорстку вода;

брак світла.

Досить часто орхідеї не цвітуть саме через усі ці ознаки, які не дозволяють їм розвиватися природним чином. Спочатку варто перевірити коріння, щоб виявити проблему. Якщо вони зелені й тверді, то рослина може швидко відновитися.



Бананова шкірка позитивно впливає на ріст орхідей / Фото Pexels

Є чимало різних добрив для орхідей, проте бананова шкірка має трохи іншу дію. У них міститься калій для підтримки цвітіння, фосфор для коріння, а також кальцій та магній.

Як приготувати банановий настій?

Достатньо нарізати свіжу бананову шкірку на дрібні шматочки, налити зверху пів літра теплої води й залишити в затіненому місці на 2 – 3 дні, а тоді процідити.

Перед використанням розчин потрібно розвести водою в однаковому співвідношенні. Використовувати засіб варто не частіше одного разу на 2 – 3 тижні.

Придбати орхідею онлайн можна на Prom. А якщо потрібно перевірити рослину перед отриманням, є безпечна Пром-оплата. Кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.

Фахівці радять не поливати орхідеї водою, а занурити горщик у воду на 10 хвилин, а тоді злити усе, щоб горщик залишався сухим.

Крім того, особливу увагу варто звертати й на світло. Рослини люблять цвісти при яскравому, розсіяному світлі. Найкраще їх тримати на східному чи західному підвіконні, подалі від полуденного сонця. Коли світла достатньо, то вони автоматично почнуть нарощувати нове коріння й квіткові пагони.