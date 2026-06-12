Регулярне використання шкірок чудово стимулює ріст та відновлює цвітіння орхідей, пише Wprost Dom.
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Чому орхідея перестає цвісти?
Основною причиною занепаду рослини є проблема з корінням. Фаленопсис дуже погано переносить:
- постійно вологий ґрунт;
- надлишок добрив;
- жорстку вода;
- брак світла.
Досить часто орхідеї не цвітуть саме через усі ці ознаки, які не дозволяють їм розвиватися природним чином. Спочатку варто перевірити коріння, щоб виявити проблему. Якщо вони зелені й тверді, то рослина може швидко відновитися.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Бананова шкірка позитивно впливає на ріст орхідей / Фото Pexels
Є чимало різних добрив для орхідей, проте бананова шкірка має трохи іншу дію. У них міститься калій для підтримки цвітіння, фосфор для коріння, а також кальцій та магній.
Як приготувати банановий настій?
Достатньо нарізати свіжу бананову шкірку на дрібні шматочки, налити зверху пів літра теплої води й залишити в затіненому місці на 2 – 3 дні, а тоді процідити.
Перед використанням розчин потрібно розвести водою в однаковому співвідношенні. Використовувати засіб варто не частіше одного разу на 2 – 3 тижні.
Придбати орхідею онлайн можна на Prom. А якщо потрібно перевірити рослину перед отриманням, є безпечна Пром-оплата. Кошти надходять продавцю лише після того, як покупець особисто огляне й забере посилку.
Фахівці радять не поливати орхідеї водою, а занурити горщик у воду на 10 хвилин, а тоді злити усе, щоб горщик залишався сухим.
Крім того, особливу увагу варто звертати й на світло. Рослини люблять цвісти при яскравому, розсіяному світлі. Найкраще їх тримати на східному чи західному підвіконні, подалі від полуденного сонця. Коли світла достатньо, то вони автоматично почнуть нарощувати нове коріння й квіткові пагони.