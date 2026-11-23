Цвіль на стінах з’являється не лише у старих будинках, але й у недавно відремонтованих ванних кімнатах чи кухнях. Найчастіше причиною стає надмірна вологість, погана вентиляція та недостатнє провітрювання приміщень.

Перш ніж купувати спеціальні фунгіциди, можна звернути увагу на деякі домашні засоби, пише Deccoria. Оцет, перекис водню та олія чайного дерева мають певні протигрибкові властивості. Далі розповімо, які з них можна використовувати для очищення поверхонь і як запобігти повторній появі цвілі.

Чому з’являється цвіль на стінах?

Цвіль утворюють мікроспопічні грибки, спори яких потрапляють у приміщення через вікна, двері, вентиляцію. За сприятливих умов вони розмножуються, залишаючи темні, зелені або жовтуваті плями на стінах і стелі.

Найчастіше грибок з’являється у ванних кімнатах, кухнях, підвалах, кутах приміщень і за меблями. Основні причини його виникнення:

Погана вентиляція;

Надмірна вологість повітря;

Протікання труб, даху та вікон;

Конденсат на холодних поверхнях;

Недостатнє провітрювання та сушіння білизни в кімнатах.



Цвіль здатна атакувати стіни / Фото Pinterest

Оцет та аміак проти цвілі

Оцтова кислота здатна пригнічувати ріст деяких видів грибків. Очищувати поверхню найкраще нерозведеним оцтом. Його слід нанести на уражену ділянку, залишити на годину, а тоді протерти вологою ганчіркою.

Аміак іноді використовують для очищення гладких непористих поверхонь. Однак його ефективність недостатньо підтверджена.

Перекис водню та лимонна кислота

Для боротьби з грибком також використовують 3% перекис водню. Він має антимікробні властивості, проте результат залежить від виду цвілі та особливостей поверхні. Засіб наносять на уражену ділянку на 15 хвилин, після чого поверхню очищають губкою з мийним засобом.

Ще один домашній засіб – лимонна кислота. Її розчиняють у теплій воді, наносять на плями та залишають на 15 – 30 хвилин. Проте доказів у тому, що саме кислота дійсно помічна недостатньо.

Олія чайного дерева проти грибка

Ефірна олія містить сполуки, які можуть пригнічувати розвиток окремих видів грибків. У домашніх рецептах пропонують змішувати 300 мілілітрів води з двома столовими ложками олії, переливати суміш у розпилювач і наносити на уражену ділянку.

Як запобігти повторній появі цвілі?

Щоб грибок не повертався, потрібно усунути джерело вологи: перевірити вентиляцію, знайти можливі протікання та налагодити циркуляцію повітря.

Також варто регулярно провітрювати кімнати, користуватися витяжкою у ванній і на кухні та не допускати тривалого накопичення вологи під час сушіння одягу.