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Перш ніж купувати спеціальні фунгіциди, можна звернути увагу на деякі домашні засоби, пише Deccoria. Оцет, перекис водню та олія чайного дерева мають певні протигрибкові властивості. Далі розповімо, які з них можна використовувати для очищення поверхонь і як запобігти повторній появі цвілі.

Чому з’являється цвіль на стінах?

Цвіль утворюють мікроспопічні грибки, спори яких потрапляють у приміщення через вікна, двері, вентиляцію. За сприятливих умов вони розмножуються, залишаючи темні, зелені або жовтуваті плями на стінах і стелі.

Найчастіше грибок з’являється у ванних кімнатах, кухнях, підвалах, кутах приміщень і за меблями. Основні причини його виникнення:

Погана вентиляція;

Надмірна вологість повітря;

Протікання труб, даху та вікон;

Конденсат на холодних поверхнях;

Недостатнє провітрювання та сушіння білизни в кімнатах.

Цвіль здатна атакувати стіни / Фото Pinterest

Оцет та аміак проти цвілі

Оцтова кислота здатна пригнічувати ріст деяких видів грибків. Очищувати поверхню найкраще нерозведеним оцтом. Його слід нанести на уражену ділянку, залишити на годину, а тоді протерти вологою ганчіркою.

Аміак іноді використовують для очищення гладких непористих поверхонь. Однак його ефективність недостатньо підтверджена.

Перекис водню та лимонна кислота

Для боротьби з грибком також використовують 3% перекис водню. Він має антимікробні властивості, проте результат залежить від виду цвілі та особливостей поверхні. Засіб наносять на уражену ділянку на 15 хвилин, після чого поверхню очищають губкою з мийним засобом.

Ще один домашній засіб – лимонна кислота. Її розчиняють у теплій воді, наносять на плями та залишають на 15 – 30 хвилин. Проте доказів у тому, що саме кислота дійсно помічна недостатньо.

Олія чайного дерева проти грибка

Ефірна олія містить сполуки, які можуть пригнічувати розвиток окремих видів грибків. У домашніх рецептах пропонують змішувати 300 мілілітрів води з двома столовими ложками олії, переливати суміш у розпилювач і наносити на уражену ділянку.

Як запобігти повторній появі цвілі?

Щоб грибок не повертався, потрібно усунути джерело вологи: перевірити вентиляцію, знайти можливі протікання та налагодити циркуляцію повітря.

Також варто регулярно провітрювати кімнати, користуватися витяжкою у ванній і на кухні та не допускати тривалого накопичення вологи під час сушіння одягу.