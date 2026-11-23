Эффективны ли домашние средства в борьбе с плесенью / Коллаж 24 Канала
Плесень на стенах появляется не только в старых домах, но и в недавно отремонтированных ванных комнатах или кухнях. Чаще всего причиной становится чрезмерная влажность, плохая вентиляция и недостаточное проветривание помещений.
Прежде чем покупать специальные фунгициды, стоит обратить внимание на некоторые домашние средства, пишет Deccoria. Уксус, перекись водорода и масло чайного дерева обладают определенными противогрибковыми свойствами. Далее расскажем, какие из них можно использовать для очистки поверхностей и как предотвратить повторное появление плесени.
Почему появляется плесень на стенах?
Плесень образуют микроспориальные грибки, споры которых попадают в помещение через окна, двери, вентиляцию. При благоприятных условиях они размножаются, оставляя темные, зеленые или желтоватые пятна на стенах и потолке.
Чаще всего грибок появляется в ванных комнатах, кухнях, подвалах, углах помещений и за мебелью. Основные причины его появления:
- Плохая вентиляция;
- Чрезмерная влажность воздуха;
- Протечки труб, крыши и окон;
- Конденсат на холодных поверхностях;
- Недостаточное проветривание и сушка белья в комнатах.
Уксус и аммиак против плесени
Уксусная кислота способна подавлять рост некоторых видов грибков. Очищать поверхность лучше всего неразбавленным уксусом. Его следует нанести на пораженный участок, оставить на час, а затем протереть влажной тряпкой.
Аммиак иногда используют для очистки гладких непористых поверхностей. Однако его эффективность недостаточно подтверждена.
Перекись водорода и лимонная кислота
Для борьбы с грибком также используют 3% перекись водорода. Она обладает антимикробными свойствами, однако результат зависит от вида плесени и особенностей поверхности. Средство наносят на пораженный участок на 15 минут, после чего поверхность очищают губкой с моющим средством.
Еще одно домашнее средство – лимонная кислота. Ее растворяют в теплой воде, наносят на пятна и оставляют на 15–30 минут. Однако доказательств того, что именно кислота действительно помогает, недостаточно.
Масло чайного дерева против грибка
Эфирное масло содержит соединения, которые могут подавлять развитие отдельных видов грибков. В домашних рецептах предлагают смешивать 300 миллилитров воды с двумя столовыми ложками масла, переливать смесь в распылитель и наносить на пораженный участок.
Как предотвратить повторное появление плесени?
Чтобы грибок не возвращался, нужно устранить источник влаги: проверить вентиляцию, найти возможные протечки и наладить циркуляцию воздуха.
Также стоит регулярно проветривать комнаты, пользоваться вытяжкой в ванной и на кухне и не допускать длительного скопления влаги во время сушки одежды.
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