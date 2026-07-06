Обріжте півонії у липні: наступного року кущі здивують цвітінням

На початку липня сезон півоній завершується. Навіть пізні сорти вже перестають цвісти, а бутони опадають. Цей час якраз є дуже важливим для дачників, оскільки одна проста річ допоможе рослинам закласти бруньки для пишного цвітіння наступного року.

Більшість садівників беруться за обрізки рослин навесні або восени, проте саме в липні потрібно зробити кілька маніпуляцій з секатором, пише Interia Kobieta.

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Навіщо обрізати півонії у липні?

Обрізка півоній у липні передбачає лише видалення відцвілих квітів. Їхня утилізація сприяє тому, щоб рослина не зав’язувала плоди й не утворювала насіння.

Якщо ж півонії встигнуть дати насіння, тоді наступного року можуть почати цвісти вже менш рясно. Тому їм слід забезпечити обрізкою пишне цвітіння вже для наступного року.

Також можна під час цієї процедури видалити навіть нерозквітлі бутони, оскільки вони лише обтяжують рослину. У липні обрізаються тільки відцвілі квіти, а от листя та пагони потрібно видаляти пізніше.



У липні півоніям необхідна обрізка / Фото Pexels

Що обрізати у серпні та вересні?

Після липневої обрізки наступну обробку можна починати не швидше кінця серпня. У цей час листя рослин помітно пожовтіє й втратить свій вигляд – це і буде ознакою того, що рослину вже час обрізати.

Традиційно цей період настає з кінця серпня до початку вересня. Дачники радять обрізати сухі та пошкоджені листочки, а також старі стебла.

Цей період також підходить для пересадки півоній на нову ділянку. Крім того, у цю пору розподіляють бульби для розмноження квітів у новому травневому сезоні. Восени вони вже повністю сформовані, тому нова посадка буде розвиватися правильно.