Після збору врожаю можна починати підготовку плодових дерев до зими – і в цей час рослини повинні встигнути відновитися, сформувати нові плодові бруньки та сформувати захисні луски на них.

Чимало садівників недостатньо добре дбають про плодові дерева восени та нехтують осінніми поливами – а саме від них залежить, наскільки добре рослина переживе зиму, пише Martha Stewart.

Чи потрібно поливати дерева в листопаді?

Полив дерева – це дуже важлива частина догляду за ним, але чимало дачників помилково вважають, що потрібний він тільки тоді, коли дерево дає плоди, а відтак восени повністю припиняють його.

Та для того, аби рослина могла засвоювати поживні речовини в повному обсязі, їй потрібно досить води – і навіть якщо дерево вже переходить у стан спокою, допускати пересихання ґрунту не можна.

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І пізньоосінній полив не замінює регулярні поливи, але лише доповнює їх. Вже напередодні приходу стабільних морозів плодові дерева у саду, скоріш за все, скинуть листя. Тож за кілька тижнів до приходу зими сад потрібно востаннє рясно полити, аби глибина зволоженості ґрунту перевищила 120 – 150 сантиметрів.

Зазвичай, якщо осінь дощова, не потрібно спеціально робити вологозарядний осінній полив. Але якщо осінь скоріше посушлива, тоді цих невеликих опадів для дерева буде недостатньо.

Цікаво Щоб визначити, чи потрібно робити останній осінній полив, потрібно викопати лунку на глибину двох лез лопати – приблизно 40 – 50 сантиметрів. Якщо землю з дна можна зліпити у щільну грудку, поливати додатково не потрібно.

Під дорослими деревами ґрунт має бути вологим на глибину принаймні 1 метр. А для молодих дерев та плодових кущів достатньо буде 60 – 70 сантиметрів. Високорослим деревам потрібно приблизно 100 літрів води під кожне. Але на важких суглинках норму поливу потрібно зменшити на 20%. Тим часом на легких супісках цю норму збільшують.