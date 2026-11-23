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Чимало садівників недостатньо добре дбають про плодові дерева восени та нехтують осінніми поливами – а саме від них залежить, наскільки добре рослина переживе зиму, пише Martha Stewart.

Чи потрібно поливати дерева в листопаді?

Полив дерева – це дуже важлива частина догляду за ним, але чимало дачників помилково вважають, що потрібний він тільки тоді, коли дерево дає плоди, а відтак восени повністю припиняють його.

Та для того, аби рослина могла засвоювати поживні речовини в повному обсязі, їй потрібно досить води – і навіть якщо дерево вже переходить у стан спокою, допускати пересихання ґрунту не можна.

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І пізньоосінній полив не замінює регулярні поливи, але лише доповнює їх. Вже напередодні приходу стабільних морозів плодові дерева у саду, скоріш за все, скинуть листя. Тож за кілька тижнів до приходу зими сад потрібно востаннє рясно полити, аби глибина зволоженості ґрунту перевищила 120 – 150 сантиметрів.

Зазвичай, якщо осінь дощова, не потрібно спеціально робити вологозарядний осінній полив. Але якщо осінь скоріше посушлива, тоді цих невеликих опадів для дерева буде недостатньо.

Реклама / Цікаво Щоб визначити, чи потрібно робити останній осінній полив, потрібно викопати лунку на глибину двох лез лопати – приблизно 40 – 50 сантиметрів. Якщо землю з дна можна зліпити у щільну грудку, поливати додатково не потрібно. Реклама /

Під дорослими деревами ґрунт має бути вологим на глибину принаймні 1 метр. А для молодих дерев та плодових кущів достатньо буде 60 – 70 сантиметрів. Високорослим деревам потрібно приблизно 100 літрів води під кожне. Але на важких суглинках норму поливу потрібно зменшити на 20%. Тим часом на легких супісках цю норму збільшують.