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Многие садоводы не уделяют должного внимания уходу за плодовыми деревьями осенью и пренебрегают осенними поливами – а именно от них зависит, насколько хорошо растение переживет зиму, пишет Марта Стюарт.

Нужно ли поливать деревья в ноябре?

Полив дерева – это очень важная часть ухода за ним, но многие дачники ошибочно считают, что он нужен только тогда, когда дерево плодоносит, и поэтому осенью полностью прекращают его.

Для того, чтобы растение могло усваивать питательные вещества в полном объеме, ему нужно достаточно воды – и даже если дерево уже переходит в состояние покоя, допускать пересыхания почвы нельзя.

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И позднеосенний полив не заменяет регулярные поливы, а лишь дополняет их. Уже накануне наступления устойчивых морозов плодовые деревья в саду, скорее всего, сбросят листья. Поэтому за несколько недель до наступления зимы сад нужно в последний раз обильно полить, чтобы глубина увлажнения почвы превысила 120–150 сантиметров.

Обычно, если осень дождливая, нет необходимости специально проводить осенний полив для накопления влаги. Но если осень скорее засушливая, то этих небольших осадков для дерева будет недостаточно.

Реклама / Интересно: чтобы определить, нужно ли проводить последний осенний полив, необходимо выкопать ямку на глубину двух лезвий лопаты – примерно 40–50 сантиметров. Если землю со дна можно слепить в плотный комок, поливать дополнительно не нужно. Реклама /

Под взрослыми деревьями почва должна быть влажной на глубину не менее 1 метра. А для молодых деревьев и плодовых кустарников достаточно будет 60–70 сантиметров. Высокорослым деревьям требуется примерно 100 литров воды на каждое. Но на тяжелых суглинках норму полива нужно уменьшить на 20%. В то же время на легких супесках эту норму увеличивают.